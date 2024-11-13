傳盧比歐接任國務卿 美國對中美洲政策受關注

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市12日專電）聯邦參議員盧比歐可望成為史上首位拉丁裔的美國國務卿。盧比歐過去嚴詞批評尼加拉瓜和宏都拉斯獨裁政權，也點名中國在中美洲的勢力擴張，讓外媒關注未來美國對中美洲的政策走向。

盧比歐（Marco Rubio）出生於佛羅里達，是古巴移民之子。身為拉丁裔政治人物，盧比歐曾經主導美國參議院情報委員會，長期以來關注拉美事務，尤其是中美洲國家的政治情勢。對於尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）的獨裁政權，以及宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）政府的行徑，盧比歐一向強烈抨擊，不假辭色。

盧比歐曾以「犯罪和卑鄙的獨裁政權」形容尼加拉瓜總統奧蒂嘉。盧比歐2024年1月更呼籲國際社會，追究奧蒂嘉政權逮捕和監禁神職人員，以及對天主教會的迫害。他強調，這個獨裁政權威脅著尼加拉瓜的民主未來，「暴君」更要為他們無數的罪行負責。

此外，宏都拉斯媒體時報（TIEMPO）也報導，盧比歐不只譴責宏都拉斯政府在2024年9月，片面終止與美國的引渡條約，對於去年宏都拉斯和台灣斷交，與中國建交，盧比歐點名總統卡斯楚選擇與對新疆「種族滅絕」的中國發展關係，讓中國繼續向西半球和中美洲發起進攻，因此必須予以「正面反擊」。

對於中國在中美洲勢力的擴張，盧比歐曾明確向薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）強調，美國要確保供應鏈，不受共產中國和其他對手的挾持，希望薩爾瓦多政府要進一步限制中國在薩爾瓦多的影響力。總統布格磊去年就在美國的介入下，終止和華為公司的5G網絡工程的合作。

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盧比歐也力挺台灣在中美洲的友邦瓜地馬拉。從去年瓜國總統大選陷入紛亂時，他力挺總統當選人總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo），聯名其他參議員敦促瓜地馬拉司法部門必須尊重法治，拒絕任何破壞政權和平過渡的行為，也表達對瓜地馬拉人民追求民主的支持。

盧比歐在參議員任內也多次強調，美國應該強化和拉丁美洲國家的聯盟關係，不論是移民問題，或是外交和商業上的合作，才能實現互利共贏。（編輯：高照芬）1131113