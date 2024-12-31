布林肯與委「總統當選人」通電話 展現力挺決心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天與委內瑞拉反對派總統候選人龔薩雷茲通電話。華府認為，龔薩雷茲在備受爭議的7月總統選舉中擊敗馬杜洛（Nicolas Maduro）。

美國國務院表示，布林肯與流亡的總統候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）以及委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）交談，以示支持。

目前距離1月10日委內瑞拉下屆總統任期開始只剩不到兩週。

儘管反對派公布的結果似乎顯示他們的候選人以壓倒性優勢獲勝，馬杜洛仍被宣布為7月28日大選贏家，選舉結果公布後，全國各地爆發示威。

只有少數國家承認馬杜洛勝選，包括委內瑞拉的盟友俄羅斯。

美國雖然一直表示龔薩雷茲贏得的選票比馬杜洛多，但直到11月底才開始稱龔薩雷茲為「總統當選人」。

美國國務院今天表示：「布林肯今天與委內瑞拉總統當選人龔薩雷茲，以及委內瑞拉反對派領袖馬查多談話。」

布林肯「重申美國支持委內瑞拉人民在投票箱中表達的意願，支持委內瑞拉和平恢復民主，以及釋放所有被不公正拘留的政治犯」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1131231