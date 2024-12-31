美媒：字節跳動2025年擬斥資70億美元買輝達晶片

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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國媒體指出，雖然華府努力阻止中國企業獲得尖端晶片，中國網路科技公司字節跳動（ByteDance）仍會繼續使用人工智慧（AI）晶片大廠輝達公司（NVIDIA）最先進的AI晶片。

彭博引述美國科技新聞網站The Information報導指出，知情人士透露，熱門短影音平台TikTok的中國母公司字節跳動近期告訴供應商，他們計劃2025年斥資最多70億美元從中國以外地區購買輝達晶片。

這項由字節跳動創辦人張一鳴主導的行動，將使字節跳動成為此類AI晶片的全球最大買家之一。

報導提到，字節跳動利用了美國法規漏洞，一直在海外資料中心使用輝達的Hopper人工智慧晶片。

兩位知情人士透露，張一鳴近期和東南亞及其他地區資料中心的營運商，討論明年新一代Blackwell晶片上市後要購買此類晶片的相關事宜。

彭博報導，字節跳動發言人聲稱，美媒The Information報導的資訊「不實」，但沒有就此加以詳述；輝達發言人則拒絕置評。（譯者：陳彥鈞/核稿：蔡佳敏）1131231