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二戰結束80週年 前日相村山富市重申反戰立場

2025/1/1 15:31
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（中央社東京1日綜合外電報導）高齡百歲的日本前首相村山富市接受日媒書面訪問時，重申「絕對不能發生戰爭」的反戰立場。他任內曾發表著名「村山談話」，表示日本願正視歷史、承認侵略及深刻反省和道歉。

日本「大分合同新聞」報導，經歷動盪百年的村山富市，在即將迎來二次大戰結束80週年前，接受大分合同新聞書面採訪。

村山回想曾經歷過的戰爭及戰後經驗說，「想到死去的朋友們，我在心中銘記絕對不能發生戰爭」；他對目前戰火持續的世界情勢也感到悲傷。

就讀明治大學時的1944年，村山因為政府徵召高教學生的「學徒出陣」接受徵兵檢查，在宮崎縣都城市加入當時的日本陸軍。

儘管村山後來並沒有被送往戰地，但因為多次遭受美軍空襲，「有時機槍掃射區域就在我們身旁」。他在大戰結束後返校復學，「知道很多同伴戰死，真的很痛苦」。許多市民也在各地遭遇空襲時喪命。

談到目前的烏克蘭與加薩走廊（Gaza Strip）情勢，他說，「對無辜民眾遭受戰爭波及，很多女性及兒童被剝奪未來，讓人深感痛心」。

村山在自民黨、社會黨及先驅新黨組成聯合政府的1994年6月，獲選擔任第81任首相。他說，「想做不是這個內閣就做不到的事」，透過通過「被爆者援護法」及政治解決水俁病等事項，全力幫助那些長期遭受痛苦的人。

「村山談話」是在配合戰後50週年的1995年8月15日，經內閣會議通過後公布，雖然正反意見兩極，但後面的小泉純一郎和安倍晉三兩位首相，分別在戰後60週年及70週年發表談話時，都承襲「村山談話」中的「深切反省」等用詞。

村山強調，「承認過去的錯誤，表明道歉及和平國家立場，有助對亞洲各國拓展信賴，這是基於為了日本也有必要的未來志向」。

他說，「非常高興看到（談話能被）後面的政府繼承，成為與亞洲各國間外交關係的基礎」。

村山1924年在大分市出生，1972年首度當選眾議員，並在1994年6月到1996年1月間擔任首相。

村山1995年8月15日發表著名的「村山談話」，表示日本願正視歷史、承認侵略，及深刻反省和道歉。由於是在二次大戰結束50週年的重要日子所發表，也被稱為「戰後50年談話」。

有關對中國與韓國的道歉問題，「村山談話」指出，日本藉由「殖民統治」與「侵略」讓許多國家，特別是對亞洲各國人們帶來巨大損害與痛苦；他會謙虛地接受這個毋庸置疑的歷史事實，並再度表達深刻反省之意，由衷表明歉意。

不過，日本內部有人認為，「村山談話」單方面定罪過往，有損日本名譽及國家利益。

村山本人2020年談到被外界視為「自虐史觀」時表示，謙虛地正視歷史攸關日本名譽，反而是不承認侵略與殖民統治的態度，只會貶低日本在國際上的信譽。（譯者：黃名璽）1140101

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村山富市
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