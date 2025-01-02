義大利女記者遭伊朗不人道監禁 義要求立刻放人

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（中央社記者黃雅詩羅馬2日專電）義大利女記者沙拉（Cecilia Sala）在伊朗遭監禁引起輿論憤慨，義大利媒體進一步披露，她致電家人表示，她在監獄未獲得伊朗當局承諾的人道待遇，她必須睡在地板上，眼鏡也被拿走。

沙拉的處境引起義大利全國高度關切，義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）在新年談話中呼籲伊朗盡速釋放沙拉。義大利外交部也發表聲明，要求伊朗立刻釋放沙拉，並全面保障她的拘留條件。

伊朗當局去年12月30日證實逮捕沙拉，但僅稱她違反伊斯蘭教相關法令，未說明具體罪行，伊朗外交部暗示希望與義國政府「換囚」，交換釋放一名被美國通緝而在義大利機場遭逮的伊朗無人機專家阿貝迪尼（Mohammad Abedini-Najafabad），希望義大利不要將涉嫌支持恐怖主義的阿貝迪尼引渡到美國受審。

伊朗當局先前曾向義大利政府承諾，在拘禁沙拉時會給予人道對待，不過義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）披露，沙拉致電父親、母親與伴侶，談到她在監獄的情況「令人震驚」，她沒有床墊可睡，必須躺在地板上，也僅能蓋一條薄毯禦寒。

報導稱，沙拉自去年12月19日起被關押，她僅在12月27日獲准會見義大利駐伊朗大使阿瑪戴依（Paola Amadei），之後就沒有再見過任何其他人，她甚至看不到監獄守衛，守衛透過門縫塞食物給她，食物包含大量的棗類。

伊朗當局曾向義大利政府承諾，沙拉有權獲得所需的物資包裹。但根據沙拉與家人通話內容，她沒收到任何包裹，家人原本以為她已收到耶誕麵包、保暖毛衣、4本書籍，以及免受24小時燈光照射的面罩，實際上包裹從未被轉交，沙拉的眼鏡反而被沒收了。

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報導指出，沙拉透過家人祈求義大利政府「快點行動」，讓她脫離不人道的拘留環境；諷刺的是，伊朗希望交換釋放的工程師阿貝迪尼，目前關押在義大利監獄中，擁有床墊、毯子、書籍、衣服、人際接觸等尊嚴對待。

報導指出，義大利司法體系必須依照國際法，保證阿貝迪尼獲得公平受審，沙拉卻是一個非民主自由國家的人質。報導引述一位曾被關押在同一地點的伊朗學生艾巴里（Elahe Ejbari）指證，在單人牢房中沒有枕頭、床墊，只有兩條毯子，夜間嚴寒讓她差點凍死。（編輯：陳慧萍）1140102