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火舞表演者疑遭詐騙赴泰失聯 警通報重大刑案函請外交部協尋
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蒙特內哥羅餐廳槍擊釀10死 槍手酒後失控自戕身亡

2025/1/2 09:23（1/2 09:57 更新）
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蒙特內哥羅1日發生餐廳槍擊事件，圖為事發後警察和保全人員站在附近街道上。（路透社）
蒙特內哥羅1日發生餐廳槍擊事件，圖為事發後警察和保全人員站在附近街道上。（路透社）
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（中央社蒙特內哥羅首都波德里查1日綜合外電報導）蒙特內哥羅警方表示，南部城鎮切提涅附近一家餐廳今天發生槍擊事件，造成至少10人喪生，其中包括兩名兒童，槍手犯案後舉槍自盡。

法新社和路透社報導，警方認定45歲男子馬丁諾維契（Aleksandar Martinovic）為犯嫌，他在被警方圍捕後，試圖在自家附近自殺。

警局局長什切潘諾維契（Lazar Scepanovic）對記者表示：「雖然試圖將他送往臨床中心，但他在途中因傷重不治。」

警方表示，他在切提涅（Cetinje）的一家餐廳開槍射殺4人後逃逸，隨後前往另外3個地點，射殺他的一名家人、2名兒童及另外3人，並導致4人身受重傷，生命垂危。

內政部長薩拉諾維契（Danilo Saranovic）向媒體表示，犯嫌「奪走至少10條人命，其中兩名為未成年人」。他還說，這兩名未成年人是餐廳老闆的孩子，餐廳老闆本人也在襲擊中喪生。此外，槍手還「殺害了自己的家人」。

蒙特內哥羅政府宣布2日起全國哀悼3天。

警局局長什切潘諾維契表示，犯嫌在與另一名客人發生衝突之前，已經「喝了一整天酒」。隨後他「回到家中，拿起武器，並在一個地點開槍射殺4人」。

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在蒙特內哥羅，槍擊事件相對罕見，儘管蒙特內哥羅擁有根深蒂固的槍械文化。2022年，同樣在切提涅，當地發生一起大規模攻擊事件，造成11人喪命，其中包括兩名兒童和一名槍手。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140102

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

#槍擊案
#蒙特內哥羅
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