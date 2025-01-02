飛羅馬遭上銬拖下飛機 比利時非裔足球員控種族歧視

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（中央社記者黃雅詩羅馬2日專電）比利時籍非裔足球員奧梅翁加控訴，他日前從羅馬搭機赴以色列，在班機起飛前突遭上銬拖下飛機，並被暴力毆打。機場人員稱奧梅翁加被列為「以色列黑名單」，他則控訴是對黑人的種族歧視。

今年28歲的奧梅翁加（Stephane Omeonga）曾是義大利熱那亞（Genoa）隊足球員，他在個人Instagram社群網站貼出影片指出，去年12月25日耶誕節當天，成為警察暴力的受害者。

他描述，他在從羅馬飛到以色列特拉維夫（Tel Aviv）的航班上，登機並就座後，一名乘務員表示他的證件有問題，要求他離開飛機。

奧梅翁加表示，他對自身證件效力充滿信心，冷靜詢問是何種問題，隨後警察被叫來，他遭上銬強行帶下飛機，一離開飛機，在沒有其他目擊者的地方，警察就把他按倒在地上毆打，其中一個警察用膝蓋抵住他的頭。

奧梅翁加表示，他像罪犯一樣被戴上手銬，被警車帶到機場，有一輛救護車到場，但他處於震驚狀態，無法回答醫護人員問題。不久之後，他從警車無線電中聽到警方描述「他拒絕接受醫療、一切都很好」。

奧梅翁加表示，接下來他被安置在一個灰暗房間內，沒有食物和水，連續幾個小時都處於完全被羞辱的狀態。他獲釋後，得知竟然還有一名警察向他提出指控，說在逮捕他時受到傷害，儘管他當時一直戴著手銬，「此外，直到今天，我還沒收到任何逮捕我的理由」。

奧梅翁加指出，身為一個人和一個父親，他不能容忍任何形式的歧視，這次逮捕只是冰山一角，還有許多外觀像他一樣的人找不到工作，無法獲得住房，或無法參加喜歡的運動，「只是因為他們是黑人」。

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奧梅翁加文末呼籲大家必須團結，大聲疾呼教育周圍的人，包括同事、鄰居和朋友，了解這個毒害社會並阻礙進步的歧視問題。

針對奧梅翁加的控訴，義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，義大利檢方可能立案調查，義大利航警解釋，他們是根據機場經理與飛航指揮官的要求，執行讓奧梅翁加離開飛機的任務，理由是奧梅翁加被列在「以色列黑名單」之中，但奧梅翁加被列為黑名單的原因不明。（編輯：張芷瑄）1140102