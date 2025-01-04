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FBI：賭城電動皮卡爆炸案無關恐攻 死者曾上戰場患PTSD

2025/1/4 10:40（1/4 11:06 更新）
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1輛特斯拉電動皮卡1日在拉斯維加斯一間隸屬總統當選人川普的飯店外爆炸。圖為車輛殘骸。（路透社）
1輛特斯拉電動皮卡1日在拉斯維加斯一間隸屬總統當選人川普的飯店外爆炸。圖為車輛殘骸。（路透社）
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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國調查人員今天表示，拉斯維加斯川普飯店外一輛Cybertruck爆炸起火案，是車內死者患創傷後壓力症候群（PTSD）了結生命所為，未發現他與恐怖團體有任何關聯。

車內死者37歲的利弗斯伯格（Matthew Livelsberger）是俗稱「綠扁帽」的美軍特種部隊成員，他1月1日在這輛租來的特斯拉（Tesla）電動皮卡內舉槍自戕，車內放有汽油罐與煙火，之後爆炸起火燃燒，造成裝有玻璃門的川普國際飯店（Trump International Hotel）代客泊車區附近7人受傷。

法新社報導，美國聯邦調查局（FBI）幹員伊凡斯（Spencer Evans）今天在記者會說：「雖然本案比一般更受關注且聳動，但到頭來這似乎是起輕生悲劇，涉及一名身受創傷後壓力症候群

創傷後壓力症候群小百科

創傷後壓力症候群簡稱PTSD（Post-traumatic stress disorder），是經歷過情感、戰爭、交通事故等創傷事件後產生的精神疾病，深度的心理治療可以控制、改善和治療病情。

主要症狀包括作惡夢、性格大變、情感解離、麻木感（情感上的禁慾或疏離感）、失眠、逃避會引發創傷回憶的事物、易怒、過度警覺、失憶和易受驚嚇。

發病時間可能會延遲數年甚至數十年，延遲發病的PTSD也可能在另一個壓力事件下浮出檯面。

對PTSD的相關文字記載最早可追溯至古希臘時代。正式名稱於1970年代開始被使用，命名由來主要受越戰後美國退伍軍人相關診斷影響。

兩次世界大戰使學界增加對PTSD的研究，期間此疾病有許多不同稱呼，包括「彈震症」（shell shock）及「戰爭性神經官能症」（combat neurosis）。

若身邊有剛經歷重大壓力的親友，因為過於害怕恐懼，產生許多情感麻木、迴避行為，可以陪伴他接受心理專業人員協助。

資料來源：衛福部、維基百科

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等問題困擾、功勳卓著的作戰退役軍人。」

調查人員說，他們仍在調查利弗斯伯格的遺物，但目前只在他的手機發現兩封信，信中提到殺生帶給他的負荷陰影等各種難題。

調查人員在車上找到死者利弗斯伯格的證件。（Las Vegas Metropolitan Police Department/Handout via 路透社）
調查人員在車上找到死者利弗斯伯格的證件。（Las Vegas Metropolitan Police Department/Handout via 路透社）

伊凡斯說，雖然這輛卡車是在賭城的川普旗下飯店外所爆炸，但利弗斯伯格對川普「未懷有敵意」。

他說，調查人員「未查到死者與任何恐怖團體有涉」還說本案可能是由一些個人與家庭因素所造成。

利弗斯伯格的遺體已燒到難以辨識，但拉斯維加斯警長麥馬希爾（Kevin McMahill）表示，有關當局透過牙科紀錄與DNA，確認死在這輛Cybertruck內的人就是利弗斯伯格。

麥馬希爾說，調查人員仍在努力查明本案的確切時序，目前看來利弗斯伯格飲彈自盡與導致卡車起火的爆炸是「同時」發生。

伊凡斯重申，調查人未發現這起爆炸案跟紐奧良元旦恐攻有關聯。

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同為元旦當天的紐奧良致命攻擊，是一名自我忠於伊斯蘭國（Islamic State）的美國陸軍退役軍人開著一輛卡車衝撞慶賀新年的群眾，造成14人死亡，犯嫌之後遭警方開槍擊斃。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1140104

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

#Cybertruck
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#美國聯邦調查局
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#法新社
#美國
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利弗斯伯格
賭城爆炸案死亡凶嫌為現役軍人 遺體頭部有槍傷賭城爆炸凶嫌為退役軍人 傳與紐奧良恐攻犯曾在同地服役
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