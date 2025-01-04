賭城電動車爆炸案死者留遺言 稱為美弊端敲警鐘

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（中央社拉斯維加斯3日綜合外電報導）美國軍人利弗斯伯格（Matthew Livelsberger）今年元旦在拉斯維加斯一家飯店外的車內輕生，車子隨後爆炸。調查員今天說，他留下遺言稱這場爆炸是為美國種種弊端敲警鐘。

美聯社報導，37歲的利弗斯伯格是俗稱「綠扁帽」的美國陸軍特種部隊成員，他還在手機留言中寫道，他必須從心裡「清掉…我失去的弟兄們，把自己從我奪走的人命重擔中解脫出來」。利弗斯伯格自2006年起服役於陸軍，曾兩度被派到阿富汗。

有關當局今天公布他所寫的一封信，他在信中說：「這不是恐怖攻擊，而是一記警鐘。美國人只會關注大場面和暴力。沒什麼比一場煙火和炸藥的驚人表演更能傳達我的觀點。」

這場爆炸造成7人輕傷，案發地點川普國際飯店（Trump International Hotel）幾乎未受損。有關當局表示，利弗斯伯格是單獨犯案。

利弗斯伯格的信件涵蓋許多主題，包括對政治不滿、社會弊病、烏克蘭戰爭等國內外議題。他在一封信中說，美國「病入膏肓，走向崩潰」。

與此同時，助理警長柯倫（Dori Koren）說，電動車大廠特斯拉（Tesla）工程師正協助調查員從利弗斯伯格駕駛的Cybertruck擷取資料，包括他從科羅拉多州經新墨西哥州、亞利桑那州到拉斯維加斯的充電站路徑。

調查員仍在努力釐清利弗斯伯格是否企圖利用特斯拉和與前總統川普同名的飯店來表達政治觀點。

執法官員說，利弗斯伯格對川普沒有惡意。利弗斯伯格在他留下的信件中提到，美國必須團結支持川普和特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。

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派駐拉斯維加斯的美國聯邦調查局（FBI）探員伊凡斯（Spencer Evans）今天說：「雖然這起事件比平常更受關注且轟動，但最終看來是一場輕生悲劇，涉及一名深受創傷後壓力症候群（PTSD）等問題困擾、功勛彪炳的沙場老兵。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140104

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