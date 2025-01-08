歐洲資金ESG考量避投資軍工業 北約軍委主席批愚蠢

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（中央社記者陳韻聿倫敦7日專電）俄羅斯2022年全面侵略烏克蘭，引發二戰後歐洲最嚴峻安全危機，但礙於ESG等企業永續發展和所謂的道德考量，銀行等資金來源仍對投資軍工業卻步。北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席包爾直言，這很「愚蠢」 。

ESG指的是環境保護（Environment，E）、社會責任（Social，S）及公司治理（Governance，G）。

荷蘭海軍上將、本月即將卸任北約軍委會主席的包爾（Rob Bauer）在英國「金融時報」（Financial Times）今天刊登的專訪中說，面對歐洲各國政府願意挹注數億美元振興軍工產能、擴大軍購，金融業與投資基金的商業本能卻彷彿失靈，他因此直接問相關人士，「你很蠢嗎」。

包爾說，若考量投資報酬，則未來20年歐洲各國有「有太多錢得花」。他認為太多投資人、信用評等機構以及金融機構仍未確實了解自己在「集體防衛」可扮演的角色，未能與時俱進，也欠缺戰略思維。

包爾指出，除了歐洲情勢變化，未來數年的世界局勢還涉及中國與美國之間的「權力再平衡」。

他形容，地球板塊位移造成地震，地緣政治權力移轉則引發戰爭。儘管不至於爆發嚴格定義的世界大戰，包爾認為，一如當今所見的區域戰爭卻可能將是未來幾年人類生活的一部分。

包爾強調，安全防衛不是成本，而是投資；為嚇阻戰爭而投資安全防衛，就是「最好的永續發展措施」。

他並提到，部分北約東翼國家因為地理位置距離威脅來源俄羅斯太近，遭信評機構降級，這相當於是「懲罰」這些國家，例如國際信評機構「標普全球評級」（S&P Global Ratings）去年5月調降立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等波羅的海國家的信用評等。

儘管烏克蘭戰爭全面爆發後，德國「萊茵金屬」（Rheinmetall）等大型軍工企業股價大漲，不少歐洲金融機構仍對提供軍工業融資感到遲疑，這對中小型企業尤其不利。然而，中小企業在軍工業供應鏈卻可能扮演關鍵角色。

此外，即便北約各國對安全防衛領域新創企業的投資額自2019年以來已翻4倍、且北約本身也設立相關新創投資基金，然而，不僅由歐盟各國持有的「歐洲投資銀行」（European Investment Bank, EIB）幾乎全面禁止向武器生產提供融資，歐盟共同預算也對直接投資軍工業設下限制。

不過，「金融時報」指出，歐盟執委會及10多個歐盟成員國近幾週已對EIB加強施壓，要求取消相關投資禁令。

ESG及其他所謂的道德倫理考量對安全防衛投資的不利影響也引發英國政府採取行動。

去年12月，英國商業暨貿易部曾偕同國防部與軍工、金融和製造業高階代表召開圓桌會議，討論如何增進對安全防衛產業的投資，包括如何應對ESG要求及產業名聲問題、排除資金取得障礙。英國政府已定調防衛產業為推升英國經濟成長8大關鍵領域之一，將獲政策重點支持。

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英國國防部預計今年春夏之際發布新版防衛產業戰略（Defence Industrial Strategy），去年12月曾預告政策目標涵蓋提升國防自主產能、鼓勵私人投資、增進軍民科技轉換，以及促進英國各地區經濟發展、優質就業機會和人才培育等。

根據國防部資料，英國境內每60個工作職位就有1個與防衛產業有關，且約67%相關職位是位於較富裕的大倫敦和英格蘭東南部以外區域。（編輯：洪啓原）1140108