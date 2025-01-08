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蘋果將投資印尼10億美元 仍未能解除iPhone 16禁賣令

2025/1/8 12:42（1/8 13:36 更新）
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蘋果iPhone 16因未符合印尼製造零件比重規定遭當局禁售，圖為蘋果位於印尼的經銷商iBOX。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年1月8日
蘋果iPhone 16因未符合印尼製造零件比重規定遭當局禁售，圖為蘋果位於印尼的經銷商iBOX。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年1月8日
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（中央社記者李宗憲雅加達8日專電）蘋果iPhone 16因未符合印尼製造零件比重規定遭禁售，蘋果7日派高層與印尼官員見面。印尼投資與下游部長羅桑表示，蘋果將在巴淡投資10億美元，但工業部長阿古斯說，該投資仍不足以解除禁賣令。

印尼針對某些在當地販售的智慧手機，要求至少有40%的零件須在印尼製造，但美國蘋果公司（Apple Inc.）生產的iPhone 16未能滿足這項要求而遭當局禁售。為此，蘋果公司（Apple Inc.）7日派蘋果全球政策副總裁艾曼（Nick Amman）赴雅加達，與印尼政府討論投資計畫，盼能解除禁令。

羅盤報（Kompas）今天報導，印尼投資與下游部長羅桑（Rosan Roeslani）與艾曼等人見面後表示，蘋果公司將在巴淡（Batam）建立一座生產AirTag的工廠。

他對媒體說：「他們（蘋果）表示，將致力於投資10億美元，作為AirTag第一階段的開發計畫。」

羅桑表示，政府同時致力於邀請其他供應商赴印尼投資，希望藉此提高蘋果在印尼投資的價值。

他說，「如此以來，蘋果的10億美元投資承諾就會再增加，目前看到的情況是泰國有逾23家供應商，越南則有逾30家供應商（為潛在投資方）。」他並補充，蘋果目前在印尼的投資承諾仍處於早期階段。

不過，這項投資計畫目前仍未能解除iPhone 16在印尼的禁賣令。

艾曼在與羅桑見面前，先與印尼工業部長阿古斯（Agus Gumiwang Kartasasmita）見面，兩人會面時間約半個小時。

阿古斯會後表示，蘋果10億美元的投資仍不足。他對媒體說：「我已經告訴過你們，10億美元的投資是不夠的。」

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工業部官員透露，蘋果公司被政府要求須重新提送投資提案，因為目前的投資計畫仍只為符合「產品原產地認證」（TKDN），使iPhone 16得以在印尼銷售。

艾曼與阿古斯見面後表示，蘋果與印尼政府的討論進行地相當順利。（編輯：陳慧萍）1140108

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禁售iPhone 16 印尼工業部長：蘋果將派高層談投資iPhone 16遭印尼禁售 因在地製造比重不足
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