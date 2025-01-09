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菲版媽祖遶境 百萬信徒爭睹黑耶穌祈福

2025/1/9 15:34（1/9 15:46 更新）
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菲律賓天主教規模最大年度迎神賽會「黑拿撒勒人出巡」9日登場，信徒沿途爭睹神像，揮舞白毛巾祈福。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年1月9日
菲律賓天主教規模最大年度迎神賽會「黑拿撒勒人出巡」9日登場，信徒沿途爭睹神像，揮舞白毛巾祈福。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年1月9日
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（中央社記者林行健馬尼拉9日專電）菲律賓天主教規模最大年度迎神賽會「黑拿撒勒人出巡」今天登場，信徒沿途爭睹神像，甚至搏命攀爬花車，以求親手擦拭神像及十字架，祈求祝福。

菲律賓8成以上民眾信奉天主教，黑拿撒勒人（Black Nazarene）出巡每年1月9日在馬尼拉市登場，台灣人比做「菲版媽祖遶境」。

「拿撒勒人」是指耶穌，神像據信是1600年代初期，由西班牙神父從墨西哥帶到當時還是西班牙殖民地的菲律賓，因船上失火而被燻黑。

遊行隊伍清晨從馬尼拉灣畔的廣場出發，緩緩返回供奉地點-奎艾波（Quiapo）教堂，全程約6公里，數以萬計信徒赤腳隨行，或是沿途等候。依往年經驗，整趟行程到深夜才會結束。

根據教會提供數據，去年約650萬人參與盛會。

從2024年開始，原本直接擺在花車上的拿撒勒人神像被裝上強化玻璃框，除了保護歷史悠久的神像之外，也防範狂熱的信徒。

這是因為每逢盛會，許多人會奮不顧身攀爬花車，觸摸或以毛巾擦拭神像，結果不但可能損壞神像，也有摔傷的風險；信徒相信，觸摸神像可以趨吉避凶，擦拭過神像的毛巾也將獲得祝福。

今年首次參加的女信徒李奧諾拉（Leonora）說，她是替生病的父母來祈福，盼他們早日康復。

男信徒羅伯托（Roberto）說，他自1975年就開始參加遊行，除了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間停辦2年之外，從未間斷，而家人也一直都很健康，生活無虞。

但羅伯托坦承自己已有年紀，因此今年帶了兩名孫子前來體驗，希望他們能夠接棒，未來繼續參加遊行。

菲律賓軍警及救難單位今年動用1萬4000人力，維持沿途安全與秩序。

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一名救護人員告訴中央社，截至中午，已有數人因赤足踩到碎玻璃或烤肉串竹條而受傷，也有人昏倒被送來急救站。令人欣慰的是，近年來心臟病發或踐踏死亡事件已經大為減少。

有心理學家指出，黑拿撒勒人神像頭戴荊棘、身背十字架，象徵耶穌替世人承受苦難，菲人對此相當有感，在遊行過程中表現愈狂熱的信徒，在現實生活中也有更多的困難需要克服。（編輯：韋樞）1140109

菲律賓天主教規模最大年度迎神賽會「黑拿撒勒人出巡」9日登場，神像自2024年開始裝上了強化玻璃框，不但保護歷史悠久的神像，也防範狂熱的信徒。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年1月9日
菲律賓天主教規模最大年度迎神賽會「黑拿撒勒人出巡」9日登場，神像自2024年開始裝上了強化玻璃框，不但保護歷史悠久的神像，也防範狂熱的信徒。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年1月9日
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