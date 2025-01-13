傳豐田擬調整日本生產布局 部分產能轉至東北九州

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本媒體披露，日本主要車廠豐田（Toyota）擬自2030年開始調整日本生產布局，預計把愛知縣等東海地區生產重鎮目前規模約220萬輛的年產能，轉移各20萬輛至東北與九州地區。

「讀賣新聞」今天報導，豐田汽車打算將日本國內年產能維持在300萬輛的同時，推動這項生產布局調整計畫。

這是考量到豐田以年輕族群為主的人力不足，以及為了加強因應南海海槽地震等大規模災害的能力，此外也放眼增產電動車等新世代車種。

鑒於汽車製造牽涉產業之廣，豐田的計畫將影響零件製造商和材料商等業務往來對象。而將部分產能轉移至東北與九州地區，則有望增加當地就業機會與設備投資，帶動地方經濟。

豐田目前在日本有14座製造廠，幾乎都集中在豐田市、田原市等愛知縣東部的三河地區。

豐田的東北地區子公司「豐田汽車東日本」營運的宮城縣與岩手縣工廠，合計有約7000名員工；在九州地區的子公司「豐田汽車九州」營運的福岡縣工廠，則有將近1萬名員工。兩公司的年產能各約40萬輛。

消息人士指出，豐田預計2030年左右啟動重整，並持續推動這項計畫到2035年，期間減少東海地區年產能至180萬輛左右，並將東北與九州地區的年產能各增至約60萬輛，為目前的1.5倍。

豐田的東北與九州地區製造廠所需零件目前許多是由東海地區運過去，一旦產能調整，也會強化兩地零件開發與供應能力，使產線趨於完善。

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而豐田大本營東海地區隨著產能將下降，也會把焦點轉向次世代電動車、電池等先進技術領域，釋出的人力預計投入相關開發。

報導指出，豐田將依據電動車市場的動向與開發情況，來確定產能重整的規模。（譯者：楊惟敬/核稿：張正芊）1140113