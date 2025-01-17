北市消防赴百貨公司演練 防春節火警

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（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市政府消防局以新聞資料表示，為提升春節期間各大型百貨及商場火災應變能力，今天前往新光三越百貨公司演練，模擬停車場電動車起火，透過滅火毯等輔助設備滅火。

消防局表示，電動車鋰電池具燃燒不易撲滅及復燃特性，須針對火源降溫。消防救災員演練中利用電動車底盤滅火系統、移動式遙控砲塔等，有效控制火勢並迅速降溫。

消防局說，台北市是全國電動汽車及充電樁數量最多，將持續關注國內、外新型救災科技及裝備器材，適時編列預算採購並加強演訓。

消防局表示，民眾春節連假會到大型商場等消費且易聚集人潮，為提升大型據點春節期間火災應變能力及加強火災搶救作為，上午參考台北市災害演習規劃與評估指引，在新光三越DIAMOND TOWERS無腳本加強實兵演練火災搶救。

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消防局說，演練動員場所自衛消防編組人員50名，消防人員60名，各式救災救護車13輛參與，項目包含電動車搶救及指揮作業等，模擬可能發生火災場景。

消防局提醒民眾春節期間應提高防火意識，注意電器設備使用安全，熟悉消費場所疏散路線與緊急應變措施。（編輯：李明宗）1140117