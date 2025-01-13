拜登加強晶片管制 輝達：恐損及美國AI領導地位
2025/1/13 20:52
（中央社華盛頓13日綜合外電報導）AI晶片大廠輝達（NVIDIA）今天批評美國拜登政府加強管制人工智慧（AI）晶片全球流動的新措施，並稱這項監管措施將危害美國目前在AI領域的領先地位。
美國政府今天宣布，AI晶片出口將分3級管制，第1級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制。這波管制也限制「封閉式AI模型權重」出口，也就是不得對中國等被列為第3級的國家提供運算能力強大的AI模型。
路透社報導，輝達負責政府事務的副總裁芬克爾（Ned Finkle）透過聲明稱，這項新規「恐阻礙全球創新和經濟增長」，而且也將「削弱美國的領導地位」。
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芬克爾表明，美國在AI領域的領先地位將受到損害，因為這項規定「將針對美國尖端半導體、電腦、系統甚至軟體的全球設計和行銷方式實施官僚管制」。
芬克爾強調：「拜登的新規定不會減少任何威脅，只會削弱美國的全球競爭力，並破壞讓美國保持領先地位的創新能力。」（譯者：陳正健/核稿：施施）1140113
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