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肥胖不再單看BMI 全球專家提出2類診斷新標準

2025/1/15 12:18（1/15 12:30 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社巴黎14日綜合外電報導）全球專家團隊今天提出新的「肥胖」定義與診斷標準，除將肥胖分為2類，也建議減少以身體質量指數（BMI）作為診斷依據，希望更精準找出因高體脂併發症須接受治療的患者。

綜合法新社與美聯社報導，這份報告由全球50多名專家共組委員會撰寫，今天發表於國際知名期刊「刺胳針糖尿病與內分泌學期刊」（Lancet Diabetes and Endocrinology），報告中指出：「將肥胖視為疾病的概念，是現代醫學中最具爭議且分歧極大的核心議題之一。」

報告建議，不應單以BMI作為肥胖與否的依據，而是要結合腰圍等其他測量方法，以及過重衍生的相關健康問題來判定。因為體脂過高的人，BMI不一定超過30，而肌肉量高的人BMI卻可能相當高，但實際上體脂正常，像是橄欖球球員或其他運動員。

這份報告還提出2種新的診斷類別，分別是「臨床肥胖」和「臨床前肥胖」。

臨床肥胖者除了符合BMI和其他肥胖指標，也因過重引發器官、組織或其他健康問題，如心臟病、高血壓、肝腎疾病，或是慢性嚴重的膝、髖關節疼痛。這些人均可接受飲食、運動干預及肥胖藥物等療法。

報告也指出，臨床前肥胖者則有罹患這些疾病的風險，但目前沒有出現持續性的健康問題，僅須進行監測，無須進行醫學干預，以防「過度診斷」。

全球有超過10億人受肥胖影響，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的統計，美國約有40%成人符合肥胖標準。

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根據今天公布的新標準，初步看來，約有20%曾被歸類為肥胖的人將不再符合肥胖定義；約有20% BMI較低但存在嚴重健康問題者，如今將被認定為臨床肥胖。

這項新定義已獲全球超過75個醫學組織支持，至於何時將實際運用或採納仍未知。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1140115

#肥胖
Definition and diagnostic criteria of clinical obesity

刊登在「刺胳針糖尿病與內分泌學期刊」期刊的研究：

Definition and diagnostic criteria of clinical obesity

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