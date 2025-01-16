德內政部提案修法 允許國防武力擊落非法飛行無人機

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（中央社記者顏若瑾柏林15日專電）近來無人機飛越德國軍事基地和關鍵基礎設施上空的次數增加，德國聯邦政府內閣今天提出航空安全法第14條修正案，賦予德國國防軍隊抵禦非法飛行無人機的權利，面對特別嚴重事故威脅時，可在境內擊落無人機。

依德國現行航空安全法規定，在軍事財產以外地區，聯防國防軍隊可對飛機進行導引、轉移並迫使降落，以及透過武力威脅和發射警告信號。修正案將改變這個狀況，未來當在生命或關鍵基礎設施受到威脅的情況下，允許國防軍隊對無人機使用武裝力量。

聯邦內政部長費瑟（Nancy Faeser）指出，鑑於無人機作為間諜或是破壞活動的工具將可能構成嚴重威脅。因此有必要授權聯邦國防軍隊在面對嚴峻情況威脅時得以進行干預，包括作為最後手段的「擊落非法飛行的無人機」。

費瑟說，特別是從俄羅斯對烏克蘭發動入侵戰爭以來，無人機在德國境內被目擊的事件頻繁增加，這對警方與其現有科技來說是一個日益嚴峻的挑戰。

據內政部新聞稿指出，科技的快速發展對警察部門帶來挑戰，特別是飛行特性複雜的模型，其性能遠優於市售無人機，聯邦政府和各邦的安全部門保持密切聯繫，希望發展防禦無人機的能力。

內政部發言人對德國公共廣播聯盟（ARD）表示，德國警察局也應該顯著增加抵禦無人機的能力。例如在歐洲世足錦標賽期間，德國警察透過信號干擾方式，迫使無人機降落行動非常成功，不過此類作業前提是，「不在生命危險可能受到墜落碎片，或類似物件影響的地區進行」。

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該航空安全法修正提案目前將透過執政兩黨，社會民主黨（SPD）與綠黨（Greens），提交給聯邦議院，然而社民黨與綠黨沒有佔國會多數席次，該修正提案是否會順利通過仍是問號。

據悉，聯邦政府在2023年12月提出聯邦警察法修正草案，其中包含授權聯邦警察使用最先進技術抵禦無人機，包括使用電磁脈衝、無線電通訊干擾等技術，對無人機造成物理影響。該草案目前仍在國會審議階段。（編輯：陳承功）1140116