波羅的海3國脫離俄電網在即 立陶宛警告恐有破壞行動

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯16日專電）立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞預定於2月9日脫離俄羅斯聯合電力系統協議（BRELL），迎接能源獨立。隨著日期接近，立陶宛政界人士警告波羅的海國家，須做好準備以應對破壞行動。

BRELL是源自蘇聯時期的電力網絡系統，波海3國在2018年達成共識，訂於2025年底前脫離BRELL系統，與俄羅斯完全脫鉤。目前，三國已經沒有向俄羅斯購買電力，但仍與俄國輸電系統保持實體連接。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛正加強保護其關鍵能源設施，這些設施將改由公共安全局（Public Security Service）負責守衛，取代私人保全公司。公共安全局為隸屬於立陶宛內政部的執法單位，旨在確保於極端和緊急情況下的公共安全。

立陶宛總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）表示，政府正評估從網絡安全到實際行動威脅等，各種可能發生的破壞和干擾情況。公共安全局在保護關鍵設施方面經驗豐富，因此被指派執行該任務。

2月8日，立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞將進行唯一一次的獨立運行測試，這是完全脫離BRELL系統的最後一步，完成後將不可能再次恢復連接。帕魯克斯警告，可能有人試圖破壞此過程。

立陶宛國會國家安全與國防委員會主席耶格林斯卡斯（Giedrimas Jeglinskas，另譯：葉林斯）強調，立陶宛已準備好抵禦攻擊，並保護關鍵設施。

耶格林斯卡斯指出，波羅的海海床較淺，電力和通信電纜懸離海底，因此容易受損壞。但他強調，立陶宛已做好安全保障措施，以因應可能的破壞行動。

去年12月25日，連接芬蘭和愛沙尼亞的Estlink 2海底電纜遭破壞，疑似隸屬俄羅斯「影子艦隊」的油輪「鷹S」（Eagle S）涉嫌此破壞事件。

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對此，北大西洋公約組織（NATO）14日宣布進行「波羅的海崗哨」（Baltic Sentry）行動，加強該區海上巡邏、監護關鍵基礎設施。

據立陶宛軍方新聞稿，立陶宛海軍昨天已部署一艘巡邏艦，以及一艘配備水下機器人的掃雷艦至波羅的海，參與北約保護關鍵基礎設施任務。（編輯：陳妍君）1140116