加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄軍罕見空襲基輔市中心 釀4死3傷

2025/1/18 15:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）今天表示，俄羅斯攻擊基輔造成4人喪命、3人受傷。

綜合法新社與路透社報導，特卡欽科在通訊軟體Telegram上發文指出，「我們已有4人命喪舍甫琴科區（Shevchenkivsky）」，另有3人受傷。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）數小時前曾警告，基輔市面臨「彈道飛彈威脅」，已啟動防空系統。

克里契科隨後表示，舍甫琴科區一棟建築的窗戶被震碎，並冒出濃煙，另有一條水管遭到破壞。此外，一處鄰近市中心的地鐵站也因受到波及而暫時關閉，列車將過站不停。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這是俄軍罕見攻擊烏克蘭首都核心區域。在此之前，烏軍近月來擴大空襲俄國能源及軍事設施，包括攻擊多個俄國油庫，並2度攻擊俄國薩拉托夫（Saratov）地區軍用機場附近的設施，引發連日大火。

札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長費多羅夫（Ivan Fedorov）表示，俄軍今天也「攻擊（札波羅熱）市中心」，導致2人受傷，造成一處工業設施的行政建築部分受損。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1140118

克里契科
烏克蘭：俄軍連夜空襲釀死傷 哈爾科夫歷史建築被毀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：