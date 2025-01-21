美軍在沖繩訓練空投 400公斤物資偏離落下引擔憂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京21日綜合外電報導）美軍本月稍早在沖繩縣伊江島的美軍基地訓練空投時，重達逾400公斤的物資從天而降，被風吹離原定落下路線並掉入海中。伊江村擔憂居民被波及，已要求停止訓練。

日本放送協會（NHK）報導，目前暫未傳出受害或人員受傷的消息。伊江島是沖繩本島外的離島，島上的伊江島輔助機場經常是美軍訓練傘兵空降的地點，過去曾多次發生士兵降落在基地外、空投物資掉落的事故。

沖繩防衛局表示，這起事件發生於本月16日，當天美軍陸戰隊在伊江島輔助機場，使用魚鷹型運輸機訓練空投物資，而物資被風吹到偏離原定落下路線，掉入海中。

伊江村說明，空投物資裝著軍用口糧，重達400至450公斤。日本海上保安廳（相當於海巡署）指出，物資疑似掉落在伊江島南方約300公尺的海上。

伊江村長名城政英擔憂，美軍空投的物資恐落到圍欄外的陸地，可能演變成波及居民的嚴重事態，已向沖繩防衛局抗議，並要求中止訓練。

沖繩防衛局已就此要求美方全面確保安全管理，落實防止類似事件再次發生的措施。

透過 Google News 追蹤中央社

沖繩縣知事玉城鄧尼今天在記者會上批評，當地有許多民宅，這種情況稍有差錯便可能發生重大事故，引發周邊居民的不安。

玉城也表示：「為了避免居民受害或引發不安，正考慮要求沖繩防衛局和美軍陸戰隊徹查原因，並採取萬全的防範措施。在可能危及人身安全的地點強行訓練，將引發更大的反對聲浪，美方應該真誠地看待這一點。」（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1140121