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華府寒冬街頭 有人無家可歸、有人送來溫暖與希望

2025/1/25 09:20（1/25 10:31 更新）
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（中央社記者石秀娟華盛頓25日專電）美國華府市區一間市立圖書館平日晚上9時熄燈，遊民們收拾簡單行囊離開。寒冬刺骨，有人選擇前往臨時收容所，更多人像克里斯托，找個相對安全的街角，就準備蜷縮入睡，熬過漫漫長夜。

56歲的克里斯托（Audrey Crystal）在圖書館外的轉角住了3年。這天她一如往常，鋪上一層一層的毛毯，晚餐還沒吃，就打算睡覺。她告訴中央社記者，圖書館的人很友善，提供她許多保暖品；她不介意睡街頭，最怕是遇到下雨。

「圖書館的人非常好，不會打擾我。我白天就在圖書館裡看書，等我小孩和家人來接我。」克里斯托說起她令人同情的境遇，語氣平靜。

同樣以此為家的還有34歲的亞伯拉罕（Meghann Abraham）。她與家人相處有問題，兩年前離開馬里蘭州的家，來到華府。她在專科念書，可利用圖書館的電腦、網路、簡單的盥洗設施，也認識這邊的其他遊民，可互相看管家當。

亞伯拉罕希望專科畢業後繼續念大學，未來希望考進國土安全部的聯邦緊急事故管理總署（FEMA），成為災害應變人員。現在必須把錢存下來當學費。

亞伯拉罕說，她在銀行還有一些儲蓄，但不夠每個月付房租。她領取政府的糧食券，路過的民眾或教堂有時也會提供食物。「我只是努力讓自己過得更好。在我達成這個目標前，這是我目前最好的選擇。」

露宿街頭兩年多，亞伯拉罕說她感觸良多。多數人成為遊民，是因為在人生中遇到無法突破的難題，才會受困；社會對遊民的負面刻板印象並不正確。

亞伯拉罕說：「外界看著我們時，認為我們懶惰、不值得擁有美好的生活，這根本不是事實。我在這裡遇到的每個人，都非常善良，甚至很努力工作；只是他們不知道如何在複雜的環境和制度中找到出路，來改善自己的生活。」

華府另一角的紐約大道長老教會堂旁有日間服務中心，也聚集不少遊民。麥可（Myles Michael）入獄多年，3年前刑滿出獄，父母已去世，自己也失去了家，從此流落街頭。年事已高的他難忍寒冬，夜晚通常前往收容所過夜。

麥可說：「我67歲了，我想要照顧好自己。我希望有自己的公寓或房子，有鑰匙自由進出，過想要的生活。」有個能遮風避寒的屋頂，這也是做人的基本滿足。「如果我有能力，希望讓遊民都有房子住，擺脫街頭生活。」

麥可說，他出獄後，感覺遊民人數明顯增加，這令人很心痛。沒有人自願過這樣居無定所的生活，但現實就是如此，「命運把我們推到這裡」。他希望政府積極介入；如果政府伸出援手，情況不會是現在這個樣子。

美國住房與城市發展部（HUD）去年12月底發布最新調查，2023年1月至去年1月間，全美超過77萬人住收容所、臨時住所、帳篷或車輛中，較前一年增加18%，是聯邦政府自2007年開始統計無家可歸人口以來的最高數字。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，這個數字相當於每1萬名美國人中，有23人處於無家可歸狀態。近年美國無家可歸人口快速成長，前一個調查年度（2022年1月至2023年1月）的成長率為12%，或約65萬人。

報導指出，這個調查數字普遍被認為低估，例如，住親友家並不計算在內。另外，無家可歸人口中，有兒童的家庭增加約39%，約為25萬9000人，也創新高。兒童及青少年人數也比過去顯著增加，近15萬兒童無家可歸，成長33%。

美國住房與城市發展部指出，這一現象背後有多重因素，包括房價及租金多年持續上漲、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間實施的補助措施，在疫情趨緩後減少或取消、工資停滯、通貨膨脹、大量移民湧入使庇護系統不堪負荷等。

華府同樣有這個趨勢，無家可歸人數約5616人，成長率14%。跟全美其他州相比，是密度最高的地區，政府和民間提供的支援體系也相對較充足。

創辦非營利組織「迪克基金會」（Dicko Foundation）的阿迪昂瑟（Dickinson Adionser）說，華府遊民集中度較高，因此基金會固定每個月到麥佛森廣場（McPherson Square）發送物資，這樣可同時服務較多人。

阿迪昂瑟說，他約40年前從奈及利亞來到美國，也曾經歷沒有家的日子，知道沒有家的滋味。在上帝的幫助下，他現在有幸經營3家公司，也希望幫助他人。

他說，政府多提供資源當然很好，但他更希望更多民眾參與。基金會捐款多數來自民眾小額樂捐，「貧窮沒有一張固定的面孔，也沒有特定的族群」，大家都需要幫助，「每個人也都需要盡一份力量」。

由迦納裔學生組成的「女王宮殿基金會」（Ohemmaa Palace Foundation）也定期服務遊民。會長阿比亞（Nana Appiah）說，她們提供食物、衛生用品等必需品，讓遊民感受到些許安慰，「也期盼他們的處境好轉起來」。

基金會副會長傑福瑞（Baaba Jeffrey）說，她很幸運，得到很多祝福、很富足，也認為她應該盡所能回饋社會，「這是我的責任」。

記者採訪當天，頗具名氣的藝術策展團體League OTO共同創辦人威爾斯（Gambriel Wills）開車載了數十雙全新的球鞋，要贈送給遊民。

威爾斯說，7年來，他盡量每兩週來一趟，有時來分送午餐，「也來看看我的兄弟和朋友們，確保他們狀況安好」。人活在世界上，就是要找到如何幫助彼此的方法，這是生活的全部意義，「我只想成為改變這座城市的一分子」。

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威爾斯表示，成為遊民，不是他們本身的問題。遊民們仍是很棒的人，差別只是晚上沒有地方住，這個人生階段需要額外的幫助而已。

他指出，每個人都可能成為遊民，「如果某些事情出了差錯，我也可能陷入無家可歸的境地」。他在麥佛森廣場附近出生、長大，「老實說，我從這個社區獲得的，比我能付出的還多」。（編輯：陳妍君）1140125

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亞伯拉罕因家庭因素，露宿華府街頭兩年多，目前在專科學校念書。她希望未來成為美國聯邦緊急事故管理總署的救災人員。圖攝於2024年12月20日。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月25日
亞伯拉罕因家庭因素，露宿華府街頭兩年多，目前在專科學校念書。她希望未來成為美國聯邦緊急事故管理總署的救災人員。圖攝於2024年12月20日。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月25日
近年美國遊民人數攀升，華府也不例外，是美國無家可歸人口密度最高的地區。攝於2024年12月18日。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月25日
近年美國遊民人數攀升，華府也不例外，是美國無家可歸人口密度最高的地區。攝於2024年12月18日。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月25日
麥可3年前出獄後成為遊民。他希望美國政府積極介入，讓遊民擺脫街頭生活。圖攝於2024年12月7日。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月25日
麥可3年前出獄後成為遊民。他希望美國政府積極介入，讓遊民擺脫街頭生活。圖攝於2024年12月7日。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月25日
迦納裔學生阿比亞（右）、傑福瑞（左）2024年12月21日於美國華府麥佛森廣場提供遊民物資。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月25日
迦納裔學生阿比亞（右）、傑福瑞（左）2024年12月21日於美國華府麥佛森廣場提供遊民物資。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月25日
美國藝術策展團體League OTO共同創辦人威爾斯（右）定期幫助遊民，他說，他從社區獲得的比他能貢獻的多太多。圖攝於2024年12月21日。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月25日
美國藝術策展團體League OTO共同創辦人威爾斯（右）定期幫助遊民，他說，他從社區獲得的比他能貢獻的多太多。圖攝於2024年12月21日。中央社記者石秀娟華盛頓攝 114年1月25日
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