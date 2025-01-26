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北韓試射戰略巡弋飛彈 誓言強硬回應美國

2025/1/26 08:03
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（中央社首爾26日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓昨天試射了海對地戰略巡弋飛彈，還說這些武器「精準」擊中目標。

北韓中央通信社報導，北韓領導人金正恩昨天監督試射時表示：「北韓人民軍的戰爭嚇阻手段正變得更加完善。」

根據報導，飛彈沿著橢圓形和8字形軌道飛行1500公里後精確擊中目標，並表示「未對鄰近國家安全造成影響」。

北韓中央通信社並未透露試射的地點。

這是美國總統川普20日重返白宮以來，北韓首次進行試射。在他就職前不久，北韓曾向海上發射數枚短程彈道飛彈。

北韓中央通信社在另一篇報導中指出，北韓外交部誓言，只要美國「拒絕承認」平壤主權，就會採取「最強硬的反制措施」。

刊登在北韓中央通信社的北韓外交部聲明指出，南韓與美國之間的軍事聯盟和聯合演習，是導致該地區緊張局勢升級的原因。

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美國總統川普在23日播出的訪談中表示，鑑於他與金正恩在川普第一任期內已建立工作關係，他計劃再次與金正恩聯繫，並稱金正恩是「聰明的傢伙」。

南北韓之間的關係處於多年來最低點，北韓去年發射一連串彈道飛彈，違反聯合國制裁。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140126

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