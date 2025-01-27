日媒民調：逾8成民眾對當前政治感到不滿

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（中央社東京27日綜合外電報導）日媒與一所大學共同進行的一份民調顯示，高達82%受訪者對當前日本政治感到不滿，是2014年以來8次調查中最高的一次。

日本讀賣新聞與早稻田大學先端社會科學研究所過去一段時間共同進行全國民調，希望了解去年10月眾議院大選結束後的民眾政治意識。

民調顯示，對當前政治「有所不滿」及「稍有不滿」的受訪者總計82%，是2014年以來8次調查中最高的一次。

上次在2021年眾議院大選後所做調查，共有74%受訪者對政治感到不滿，當時已創這項調查的歷史新高；2022年參議院改選後的調查中，雖然不滿比率略降至71%，但這次又大幅增加11個百分點。

報導研判，民眾對政治不滿程度增加，可能跟物價高漲及自民黨派閥發生的「政治與金錢」問題等有關。

受訪者在去年眾議院大選時最重視的議題為「景氣與工作機會」，以35%的比率居冠，其次依序為「政治與金錢」占14%、「物價」占12%及「社福制度」占6%等。

日本目前由自民黨與公明黨組成的執政聯盟，在去年眾議院大選丟掉過半數席次成為少數執政黨。受訪者被問到自民黨與公明黨是否應該繼續聯合執政，有高達61%不表認同，超過認同的30%。

至於未來應該和自民黨聯合執政的政黨，23%受訪者選擇國民民主黨、16%選擇日本維新會、12%選擇公明黨、11%選擇立憲民主黨；由於是複選，還有47%受訪者「沒有特別偏好」。

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另外，儘管有68%的受訪者認為應該偶爾發生政權輪替，高於認為不應該的30%，但被問到不久的將來會不會發生政權輪替時，又有54%受訪者認為不會，高於認為會的44%，顯示出過半數民眾不認為現實上會發生政權輪替。

這份民調從去年11月25日到12月31日，針對全日本3000名選民進行調查，總計獲1958人回覆。（譯者：黃名璽）1140127