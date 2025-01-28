民主剛果衝突升高 紅十字會憂伊波拉病毒樣本外洩

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（中央社日內瓦／金夏沙28日綜合外電報導）紅十字會今天示警，發生在剛果民主共和國東部遭圍困城巿果瑪的戰鬥可能造成實驗室中的伊波拉病毒樣本和其他病原體外洩。

法新社報導，紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）非洲區負責人尤塞夫（Patrick Youssef）表示，「國家生物醫學研究所有停電風險」，紅十字國際委員會「非常擔心當地情況」。

他在瑞士日內瓦告訴記者，衝突可能影響樣本保存。他警告，「包括伊波拉病毒在內，如果存放在那裡的樣本散播出去，後果難以想像」。

尤塞夫指出，該實驗室「非常靠近」紅十字國際委員會駐果瑪（Goma）代表團，但是他沒有有關果瑪巿其他實驗室安全情況的消息。

數週以來，圖西族為首武裝叛軍組織「3月23日運動」（M23）迭有斬獲。自從M23戰士和背後撐腰的盧安達部隊於26日進入果瑪巿中心以來，這個東部主要城巿就變成戰地。

位在盧安達邊境附近的果瑪有100萬人口，並已接納70萬名內部流離失所者。

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與此同時，外交消息人士指出，不滿東部衝突升高，抗議人士今天在首都金夏沙（Kinshasa）就此抗爭時，攻擊包括盧安達大使館在內數個大使館。

盧安達、法國、比利時、美國大使館都成為目標。法新社記者報導，滾滾濃煙不斷從法國大使館建築中竄出。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140128