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烏干達爆伊波拉疫情 WHO展開疫苗接種試驗

2025/2/4 14:47（2/4 15:26 更新）
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烏干達3日展開首場針對伊波拉病毒蘇丹株的疫苗接種試驗，醫療人員在首都康培拉的接種站為民眾施打疫苗。（路透社）
烏干達3日展開首場針對伊波拉病毒蘇丹株的疫苗接種試驗，醫療人員在首都康培拉的接種站為民眾施打疫苗。（路透社）
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（中央社日內瓦3日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）宣布，烏干達4天前確認爆發疫情之後，今天展開首場針對伊波拉病毒蘇丹株的疫苗接種試驗。

法新社報導，這是烏干達第6次遭遇「蘇丹伊波拉病毒」（Sudan Ebola virus）疫情，而這個病毒株目前仍未有疫苗拿到批准。伊波拉病毒其他5種病毒株，也只有1種已有疫苗取得許可。

致命的伊波拉

伊波拉病毒

伊波拉病毒是線狀病毒科成員，呈長條形，構造奇特，有時呈分叉狀，有時捲曲。

伊波拉病毒屬（Genus Ebolavirus）目前有五種病毒： Bundibugyo、Zaire、Sudan、Reston，與TaïForest，其抗原與生物特性會有所區隔。其中Bundibugyo、Zaire和Sudan伊波拉病毒皆曾在非洲地區造成數起大規模疫情發生。2014年造成西非大規模疫情的病毒株即為Zaire病毒；Reston伊波拉病毒曾在菲律賓與中國被發現，可造成人類以外靈長類的致死出血性疾病，雖曾有零星的人類感染個案，但臨床上皆無症狀。

伊波拉病毒感染為伊波拉病毒所引起的嚴重急性疾病，在台迄今無確定病例，為第五類傳染病。

臨床症狀：

  • 伊波拉病毒感染初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。實驗室檢驗則發現白血球、血小板降低、凝血功能異常與肝功能指數上升。
  • 個案之致死率平均約50%，依過去疫情經驗約在25%-90%。

潛伏期／可傳染期：

  • 2至21天，平均為 4至10天。
  • 病人於潛伏期不具傳染力，出現症狀後則具傳染力，且傳染力隨病程演進而增加。只要病人血液或分泌物有伊波拉病毒，病人仍具傳染力。目前有資料顯示伊波拉病毒RNA可在男性病患精液中存活一年以上，女性病患則於症狀出現後33天仍可於陰道分泌物驗出病毒 RNA。

傳染方式：

  • 接觸受感染果蝠後直接傳染給人或透過野生動物等中間宿主（例如受感染的猴、猿）再傳染給人。 人與人之傳染是因為直接接觸到被感染者或其屍體之血液、分泌物、器官、精液，尤以破損皮膚與黏膜接觸感染風險更大；或是間接接觸被感染者體液污染的環境而感染。
  • 醫護人員被感染之情況在非洲頗為常見，主要是因為醫護人員照顧病患時未遵守適當的防護措施（如洗手、配戴標準防護裝備等）。
  • 另有報告顯示痊癒病患之精液中仍有病毒，且可經性行為傳染。懷孕婦女感染後即使痊癒，其乳汁、羊水、子宮組織內仍有病毒，可能造成胎兒或其他接觸者感染風險，但若痊癒後再懷孕則無此風險
  • 伊波拉病毒不會經由水、蚊蟲叮咬傳播。至今尚未有藉由空氣微粒傳播的案例報告。

治療：

  • 抗病毒藥物：目前有二種單株抗體Inmazeb和Ebanga已證實可以治療伊波拉病毒感染。伊波拉病毒係藉由表面之醣蛋)附著在細胞受體上，融合病毒和宿主細胞膜，Inmazeb則可與醣蛋白結合，以阻止病毒附著和進入宿主細胞。Ebanga則為藉由阻斷伊波拉病毒醣蛋白結合到細胞表面NPC1受體，而阻止病毒進入細胞。
  • 支持性療法：依照發病後出現的症狀給予支持性治療，如口服液體或靜脈輸液，包括維持病患體液及電解質平衡、維持血壓及血氧、繼發性感染的治療等，且越早治療，存活率越高。

資料來源：疾管署

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傳染病（epidemic）於2013至2016年之間，在西非奪走超過1萬1300人的性命。

世衛今天表示，他們是在1名32歲男性護理師因感染伊波拉在首都康培拉（Kampala）過世之後幾天，出手支援烏干達衛生有關當局做好接種準備。

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世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社群媒體X表示，「這次的疫苗接種試驗是在破紀錄的速度下展開」。

譚德塞並說，這項烏干達衛生部在康培拉舉行典禮所啟動的行動，「凸顯了針對疫苗研發、治療方式及疫情因應準備等工作進行投資的重要性」。（實習編譯：陳奕文/核稿：蔡佳敏）1140204

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