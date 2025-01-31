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菲律賓軍隊遭中國間諜監視 小馬可仕：非常不安

2025/1/31 21:40
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（中央社馬尼拉31日綜合外電報導）菲律賓當局最近拘捕數名涉嫌從事非法情報蒐集活動的中國人後，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天說，他對菲律賓軍隊遭到監視感到「非常不安」。

菲律賓國家調查局（NBI）昨天宣布，5位中國籍男子在巴拉旺省（Palawan）首府公主港市（Puerto Princesa City）活動，涉嫌以無人機及手機等器材偷拍菲國軍事基地活動，他們已在上週被捕並帶到馬尼拉進行訊問。

本月17日，菲律賓國家調查局探員也逮捕了一名鄧姓中國籍人士，他和菲律賓同夥被指駕駛裝有探測儀器的車輛，到處蒐集軍事基地周邊地形與建築物資料，但中國駐馬尼拉大使館則宣稱指控純屬誣衊抹黑。

小馬可仕告訴媒體：「任何人對我國軍隊進行此類間諜行動，都令我們感到非常不安。」

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菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）透過聲明表示，逮捕行動凸顯「持續保持警惕和主動積極反間諜措施」的必要性。

馬尼拉當局執行這一連串逮捕行動之際，菲律賓與中國之間的海上緊張情勢加劇，紛爭原因就在南海的有爭議島礁及水域。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1140131

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小馬可仕
菲總統：中國停止南海侵犯行為 就撤美軍泰風飛彈川普上任 菲總統小馬可仕盼續共同維護區域安全
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