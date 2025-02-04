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比利時新內閣女性成員僅4名 遭批「回到1970年代」

2025/2/4 08:57（2/4 09:41 更新）
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比利時新總理德威弗（前左3）率內閣成員到皇宮向國王菲力普（前中）宣誓就職。（圖取自x.com/MonarchieBe）
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（中央社記者田習如布魯塞爾3日專電）比利時新政府今天上任，因15位內閣成員僅4位女性而被在野黨國會議員批評為「退回到1970年代」，部分新政也被質疑不利於女性。

比利時聯邦議會改選後，由5個政黨協商近8個月達成聯合執政協議，新總理德威弗（Bart De Wever）今天率內閣成員到皇宮向國王菲力普（King Philippe）宣誓就職。

比利時通訊社（Belga）報導，相較上一屆政府剛出爐時有8位女性閣員，創下該國內閣首度女多於男的紀錄，這屆女性閣員則減半，且總理與5位副總理全都是男性，被在野的綠黨議員阿瑪西（Meyrem Almaci）評為「一個由男性組成、為男性而存在的政府」。

另一在野的法語區社會黨（PS）領導人馬格內特（Paul Magnette）也批評新內閣彷彿退回1970年代，且聯合執政協議的政策共識顯示新政府「厭女」，包括取消女性擔任高階職位的最低名額要求，並在退休金、墮胎政策上皆不利於女性。

德威弗是去年6月國會改選後得票最多（16.7%）的荷語區新法蘭德斯聯盟（N-VA）黨魁，政黨屬性中間偏右，聯合執政的另外4黨除了荷語區社會黨（Vooruit）屬中間偏左，其他都是中間派或右派。

在長期的財政赤字困境下，5黨聯合執政協議達成了開徵資本利得稅、縮減社會福利、收緊移民、重返核電等新政共識。

德威弗上午宣誓就職後立即參與歐洲聯盟（EU）在布魯塞爾舉行的非正式高峰會，聚焦討論增加軍備議題。他在進入會場前的媒體堵訪時被問到是否同意美國新總統川普（Donald Trump）喊出的歐洲國家國防預算應提高到占國內生產毛額（GDP）5%目標。

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德威弗同意提高國防預算，「歐洲過去對國防懶惰，（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）喚醒了我們」，但他強調比利時的目標是2%，「5%是以後的事」。北大西洋公約組織（NATO）盟國在2014年共同承諾國防預算應占GDP至少2%，比利時是至今仍未達到目標的少數國家之一。

多黨制且多語區制的比利時，曾2度創下新政府組閣協商期最長的世界紀錄，這次組閣期則是比利時自身紀錄第3長。（編輯：張芷瑄）1140204

#內閣
#比利時
#女性
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