加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

法國防長：首批幻象2000戰機交付烏克蘭 助守領空

2025/2/6 21:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎6日綜合外電報導）法國國防部長勒克努表示，法國今天已向烏克蘭交付首批幻象2000-5（Mirage 2000-5）戰鬥機，以協助基輔當局保衛領空、抵禦俄羅斯攻擊。

法新社報導，勒克努（Sebastien Lecornu）在社群平台X寫道「首批戰鬥機今天已抵達烏克蘭」，但未說明交付數量。他還說，烏克蘭飛行員近來已在法國受訓數月，「他們現將參與保衛烏克蘭的領空」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年6月宣布，作為與基輔軍事合作的一部分，法國將提供烏克蘭幻象2000-5戰鬥機，並協助訓練烏克蘭飛行員。

根據法國國會下議院國民議會（National Assembly）公布的預算報告，在法國空軍擁有的26架幻象2000-5戰鬥機中，有6架是要交給烏克蘭。

google news透過 Google News追蹤中央社

基於安全考量，法國國防部既未否認也沒有證實這個數量。

烏克蘭飛行員和技師已在法國東部接受使用戰鬥機的訓練。這些戰機經過改裝，改裝內容包括應對俄羅斯干擾的能力。（譯者：王嘉語/核稿：洪培英）1140206

#法國
#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#馬克宏
#法國國防部
#法新社
#勒克努
馬克宏
法國擬對大公司增稅 LVMH執行長氣炸籲企業遷美羅浮宮不堪人潮負荷拉警報 法總統承諾整修擴建
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

103
更多編輯台推薦新聞：