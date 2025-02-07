香港「粵劇特朗普」重現川普遇刺未遂 人氣超夯戲票銷售一空

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港7日綜合外電報導）香港粵劇作品「粵劇特朗普」近日吸引大批觀眾捧場，該劇最新戲碼演出美國總統川普參與2024年選舉及重返白宮的故事，包括他在賓州造勢時遇刺未遂那令人驚心的一幕。

美聯社報導，在「粵劇特朗普」（Trump on Show，特朗普為川普的中港譯名）中，粵劇演員龍貫天戴著金色假髮飾演川普（Donald Trump），陳鴻進則身穿西裝外套、配戴珍珠項鍊，扮演在選舉中輸給川普的前副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

龍貫天用傳統粵劇特有的高亢假音唱道：「這是一枚子彈！它想把我送進墳墓。」

法新社報導，香港一齣荒謬劇重現了川普遭刺殺未遂事件，為有悠久歷史的粵劇帶來新靈感，吸引數百人至預計於3月吹熄燈號的新光戲院觀劇。

老戲迷回憶，粵劇過去演出的多是中國故事與傳說。.

「粵劇特朗普」於2019年首演後曾兩度重演，是粵劇致力現代化並與年輕觀眾連結的一環，該演藝產業長年來掙扎求存。

編劇暨風水大師李居明表示：「觀眾想看刺殺場面如何以粵劇方式呈現。」

長達近4小時的「粵劇特朗普」戲票銷售一空，這齣戲從1972年時任美國總統尼克森（Richard Nixon）與中國國家領導人毛澤東會面開始，發展成一個關於川普尋找自己失散的中國雙胞胎的故事。劇中角色甚至包括北韓國家領導人金正恩。

透過 Google News 追蹤中央社

李居明說：「這是一齣有黑色幽默的粵劇。我們不是在嘲弄這件事，但觀眾覺得這樣很有趣。」

香港居民霍伊芳（Yvonne Fok，音譯）談到：「這齣戲很有趣，因為它將時光旅行、中國和美國等無關聯的不同元素融合在一起。」（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140207