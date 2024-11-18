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「這不是個大使館」舞台劇巴黎巡演爆滿 反思台灣外交處境獲好評

2024/11/18 07:44（11/18 08:51 更新）
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舞台劇「這不是個大使館」14至17日於「巴黎秋天藝術節」巡演，4場皆幾乎爆滿。許多觀眾告訴中央社，配樂，以及演員演唱的「雨夜花」、「中華民國頌」等歌曲非常真摯感人，是他們最喜歡的部份之一。（Claudia Ndebele提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年11月18日
舞台劇「這不是個大使館」14至17日於「巴黎秋天藝術節」巡演，4場皆幾乎爆滿。許多觀眾告訴中央社，配樂，以及演員演唱的「雨夜花」、「中華民國頌」等歌曲非常真摯感人，是他們最喜歡的部份之一。（Claudia Ndebele提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年11月18日
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（中央社記者曾婷瑄巴黎17日專電）台灣與瑞士共製舞台劇「這不是個大使館」是全球首部直指台灣外交處境的作品，14至17日於巴黎爆場巡演，口碑爆棚。觀眾告訴中央社，作品帶領反思台灣困境，也讓人更支持台灣得來不易的民主。

「這不是個大使館」於巴黎秋天藝術節巡演，透過舞台空間建立虛構大使館，觀眾和演員共同建構一個彼此同意的虛幻場域，透過台灣畫面與意象，用詼諧方式讓觀眾了解台灣的歷史與外交現狀。

本劇由里米尼紀錄劇團（Rimini Protokoll）編導、國家兩廳院和瑞士洛桑維蒂劇院（Théâtre Vidy-Lausanne）聯合製作，已在德、瑞、奧、西、捷、荷等國演出，廣受歐洲觀眾好評。

演員為曾任外交人員的吳建國、台灣數位外交協會理事長郭家佑，以及全球最大珍珠奶茶原料供應商千金、音樂家王思雅。3人背景和立場各異，反映台灣現況。

16日晚間，700人的大型劇院全滿。據了解，「巴黎秋天藝術節」4場演出門票幾乎每場爆滿，相當受歡迎。

駐法代表郝培芝演出後向中央社表示，這部劇表達方式的穿透力很強，讓法國朋友進一步了解台灣歷史和國際處境，能更支持台灣。

她指出，觀戲的策展人、製作人也讚譽有加，「用另一種方式介紹台灣，是幫台灣打出更多外交空間的文化載體」，儘管具有政治性，「但充滿戲劇張力和舞台元素，不會讓觀眾有壓迫感」。

演出大獲成功，演員多次出場謝幕，有許多人留下來與演員交流、合照。

在大學教書的馬旦（Martin）告訴記者，「劇場內本就可以反抗不公之事，這部劇非常有原創性，且今晚有700位觀眾一起欣賞，真的太棒了」。

馬旦說，「台灣沒有大使館是件不公平的事，不應該反對，只是要當心可能對台灣人民帶來的風險，因為你們旁邊有一個很危險的強權」。

化名海洋（Océan）觀眾則覺得劇場是爭取權利和對話的最好空間，「我絕對支持民主，反獨裁和殖民主義」，也成功讓民眾注意到台灣。

英法雙國籍的艾略特（Eliot）剛好是巴黎奧運志工，參與時被告知「中華台北」旗幟原由，還被要求暫把個人立場放一邊。「我支持民主運動，完全無法同意這種事，尤其眼見香港自由不斷消失，應盡可能大力支持東亞民主」。

里米尼劇團秉持一貫風格，演出中讓演員下台與觀眾互動，並隨機點名幾位觀眾，作為受邀出席「駐法大使館」開幕式的法國高層，包括外長巴霍（Jean-Noel Barrot）、被旅法藏人抗議協助中國抹除西藏認同的吉美博物館館長林茨（Yannick Lintz）等，嘲諷意味和效果十足，觀眾立刻心領神會。

艾略特則「被飾演」需要廣大中國市場的酩悅軒尼詩-路易威登（LVMH）創辦人阿爾諾（Bernard Arnault）。

對於這個橋段，艾略特笑著告訴記者，「有這樣的觀眾參與、來回對話，我覺得很好玩，很有喜劇元素」。

台法文化獎得主、德國譯者蔣永學（Thilo Diefenbach）也到場觀看。他用中文告訴記者，原以為是嚴肅的政治內容，「沒想到使用的舞台技術如此豐富，包括攝影、音樂，還這麼幽默」。

3位演員在彼此發言時手舉的I Disagree（我不同意）、No Comment（不予置評）標牌是他最喜歡的設計，同樣大獲觀眾好評。

「舉『我不同意』的動作很好笑也很文明，儘管立場不同，卻不會打斷或憤怒」，對他來說這也很代表台灣。「對於想了解台灣的人，這部劇會是很好的出發點」，蔣永學說。

台灣與瑞士共製舞台劇「這不是個大使館」舞台元素豐富，設計詼諧幽默，很受歐洲觀眾喜愛。許多人都提到演員在對方發言時手舉的「我不同意」、「不予置評」標牌，同時展現了民主的真諦。（Claudia Ndebele提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年11月18日
台灣與瑞士共製舞台劇「這不是個大使館」舞台元素豐富，設計詼諧幽默，很受歐洲觀眾喜愛。許多人都提到演員在對方發言時手舉的「我不同意」、「不予置評」標牌，同時展現了民主的真諦。（Claudia Ndebele提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年11月18日

觀眾奧黑莉（Aurélie）和薩維耶（Xavier）也非常喜歡「內部辯論」的巧思，「這是連結台灣和歐洲的價值，是最珍貴，也是如今最受威脅的」。

薩維耶常到中國出差，同事也有台灣人，感受到台、中兩國的相似與不同，「我感覺台灣人民正轉變，對於台灣這個國家的意識逐漸出現，戲劇中也有呈現出來，很有趣」。

來自河南的中國觀眾在朋友邀請下前來，她表示支持台灣民主，但還是希望能在不用接受中共管轄的情況下改善兩岸關係，有更多交流。

「沒想到台灣戒嚴時間那麼長，當我意識到後，了解台灣也是從這麼難的狀態下爭取發展到成為亞洲民主第一，這一路抗爭真的很難得」，這也是劇中讓她最感動的地方。（編輯：陳承功）1131118

台灣與瑞士共製的舞台劇「這不是個大使館」14至17日於「巴黎秋天藝術節」巡演，是全球首部直指台灣國家定位及外交處境的劇場作品。圖為16日演出後的謝幕，700名滿場觀眾激動鼓掌，演出大獲好評。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年11月18日
台灣與瑞士共製的舞台劇「這不是個大使館」14至17日於「巴黎秋天藝術節」巡演，是全球首部直指台灣國家定位及外交處境的劇場作品。圖為16日演出後的謝幕，700名滿場觀眾激動鼓掌，演出大獲好評。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年11月18日
駐法大使郝培芝（前右4）16日晚間欣賞「這不是個大使館」，並與演員吳建國（前左4）、郭家佑（前右2）、王思雅（前右1），以及支持觀眾合影。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年11月18日
駐法大使郝培芝（前右4）16日晚間欣賞「這不是個大使館」，並與演員吳建國（前左4）、郭家佑（前右2）、王思雅（前右1），以及支持觀眾合影。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年11月18日
「這不是個大使館」1月在柏林演出，透過討論如何在德國開一間大使館和觀眾互動，揭開70年來台灣發展歷程與外交困境。（Claudia Ndebele提供）中央社記者林尚縈傳真 113年1月26日
「這不是個大使館」1月在柏林演出，透過討論如何在德國開一間大使館和觀眾互動，揭開70年來台灣發展歷程與外交困境。（Claudia Ndebele提供）中央社記者林尚縈傳真 113年1月26日
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