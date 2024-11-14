當劇場讓一個國家存在 「這不是個大使館」巴黎巡演

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李若韻巴黎14日專電）台灣與瑞士共製的舞台劇「這不是個大使館」今天起於「巴黎秋天藝術節」巡演，共計4場至17日，門票幾乎已售罄。該劇瑞士編導帶領巴黎觀眾想像，當劇場能展現一個國家時，這個國家便在每一次的演出中存在。

「這不是個大使館」是全球首部直指台灣國家定位及外交處境的劇場作品，由台灣國家兩廳院和瑞士洛桑維蒂劇院（Théâtre Vidy-Lausanne）聯合製作，至今已在德國、瑞士、奧地利、西班牙、捷克、荷蘭等地的重要劇院及藝術節演出，廣受歐洲觀眾好評。今年4月，該劇也回台巡演，成為台灣國際藝術節（TIFA）的重點節目。

「這不是個大使館」於14日至17日登上巴黎秋天藝術節，此為世界指標性的大型藝術節之一，包含劇場、舞蹈、音樂、視覺藝術與表演藝術。今年9月至12月期間，藝術節在巴黎與其郊區提供60個表演場地，共計530場演出，來自28個國家的藝術團體，預計吸引20萬人次觀賞。

秋天藝術節的藝術總監可和娜（Francesca Corona）在10月接受中央社專訪表示，她很認同「這不是個大使館」的台瑞合製方式。她說：「畢竟台灣人才是台灣議題的專家，透過合作共同探討更具說服力。」

秋天藝術節在節目單上向法國觀眾介紹，「這不是個大使館」將由3位在台灣土生土長的真實人物擔任演員，他們分別是社會運動家、前外交官和音樂家，將以自身傳記為基礎發展故事，並提出「劇場能在外交舞台上發揮作用嗎？」的疑問。

節目單上詳細說明：「觀眾將能透過此劇感受台灣作為亞洲最先進民主國家之一的局勢，彷彿一場虛構故事。這座在中國陰影下的島嶼，儘管與許多國家有密切的商業關係，但在爭取國際承認其獨立地位時，仍面臨許多困難。」

「這不是個大使館」將在MC93劇場演出。MC93位於巴黎北郊，是法國93省的文化中心，成立於2015年，由法國政府支持，不僅是表演場地，也是製作中心。2020年後，MC93向國際創作者開放，致力成為一個不斷重新檢視公眾議題的公共空間，聚集觀眾、藝術家、教師和社會工作者。MC93也是「這不是個大使館」在秋天藝術節中的協作單位。

MC93劇場在官網宣傳「這不是個大使館」，以斗大標題寫道：「一個非常短暫、非常真實、非常劇場式的台灣大使館，將在觀眾眼前誕生。」並引述該劇編導凱吉（Stefan Kaegi）的一段話：「如果劇場能為這座土地創造出一場臨時、且能四處發表的展演，雖然它無法以正式的國家名義存在，卻能在每一次表演中讓國家存在。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

巴黎秋天藝術節總執行長德馬西-莫塔（Emmanuel Demarcy-Mota）在藝術節刊物中表示：「藝術節提供對抗的空間，我們在此創造出對世界的新看法，表達差異，走向和平，這是今年來自28個國家的藝術家們在此所面臨的藝術挑戰。」

今年的巴黎秋天藝術節著重多樣性與均等性，特別關注來自中東與北非的藝術家，並支持國際藝術家的參與。例如開幕活動以立陶宛藝術家拉佩利特（Lina Lapelytė）為焦點，並包含一場與200名兒童的共同創作。除了現場演出外，藝術節還包括視覺藝術展，如龐畢度藝術中心策劃的泰國導演阿比查邦．韋拉斯塔古（Apichatpong Weerasethakul）的裝置回顧展與影展。（編輯：田瑞華）1131114