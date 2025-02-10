柏林再爆反極右翼遊行 民眾扮消防員上街「滅火」

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（中央社記者林尚縈柏林10日專電）德國柏林昨天再度爆發示威活動，抗議保守派政黨與極右翼合作。抗議人士開著改裝成消防車的卡車，身穿消防員制服，以「撲滅火源」的創意行動，表達對極右翼另類選擇黨（AfD）「放火破壞德國民主防火牆」的不滿。

今年1月底德國中間偏右保守派政黨基民盟/基社盟（CDU/CSU）在國會提出移民緊縮計畫案，獲另類選擇黨支持通過，打破德國主流政黨「不與極右翼合作」傳統，引發全德串連抗爭潮。

繼2月2日有16萬人走上街頭，柏林昨天也再度聚集不少抗議人潮，警方統計參與者約3000人，雖然規模小於前一週，但示威群眾以「撲滅火源」的創意方式表達訴求，相當吸睛。

遊行隊伍由數台從卡車改裝而成的消防車打頭陣，示威者裝扮成消防員，還有DJ車播放電子音樂模擬消防車警笛聲，並釋放煙霧營造火災現場感，路過的群眾紛紛舉起手機拍照。

此外，示威者也高舉「他們縱火，我們滅火」的紅色布條，並在改裝消防車上寫著「解決火災根源就是對抗種族主義」、「滅火：禁止AfD」等標語，強調排外的右翼極端主義如大火般蔓延，威脅著德國民主防火牆。

「防火牆」（Brandmauer）指的是戰後德國記取納粹種族屠殺歷史，主流政黨不與極右翼合作的政治底線，以防止極端主義影響國家決策。

儘管抗爭行動氣氛熱烈、音樂與口號此起彼落，當隊伍經過「猶太紀念碑」（Memorial to the Murdered Jews of Europe）時，現場卻安靜下來。示威者自發放低聲量，表達對猶太大屠殺受難者的尊重。

遊行最終抵達基民盟總部，民眾對著提出移民緊縮計畫的基民盟總理候選人梅爾茨（Friedrich Merz）競選看板，抨擊他與極右翼靠攏的路線正在摧毀德國民主。

手持反梅爾茨標語的示威者漢克（Martin Hanke）告訴中央社，德語「扶馬蹬者」（Steigbügelhalter）指的是幫助他人上馬的人。他認為，以梅爾茨為首的保守派正在重演百年前歷史，「像個扶馬蹬者一般，幫助極右翼政黨取得實質政治影響力」。

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被示威群眾批評的梅爾茨，當晚在德國大選首場電視辯論會中，否認透過移民緊縮案與另類選擇黨合作，並說基民盟與另類選擇黨在北約、歐盟、對俄羅斯立場上皆有巨大分歧，所以選後不會找他們組閣，也不會合作。

對此，與梅爾茨辯論的社民黨候選人、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則回應：「我不相信。」認為打破政治底線的梅爾茨，若是開了與極右翼政黨合作先例，就還會有下一次。（編輯：張芷瑄）1140210

德國柏林9日再度爆發示威活動，抗議保守派政黨與極右翼合作，現場可以看見「讓民主恢復元氣，把納粹從街頭掃除」等，將另類選擇黨比喻為納粹等示警標語。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月10日

德國柏林9日再度爆發示威活動，民眾在基民盟總部前高舉漫畫抗議看板，批評目前民調最高的總理候選人梅爾茨與極右翼另類選擇黨合作推動移民緊縮政策。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月10日

德國柏林9日再度爆發示威活動，民眾高舉「他們縱火，我們滅火」布條，改裝消防車駛上街頭，以創意行動抗議保守派政黨與極右翼合作，如同縱火般摧毀德國民主防火牆。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月10日