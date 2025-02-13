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德國慕尼黑驚傳汽車衝撞人群 至少20傷駕駛遭拘留

2025/2/13 19:54（2/13 20:35 更新）
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德國慕尼黑13日發生汽車衝撞群眾事件，造成20人受傷，道路上可見物品散落。（路透社）
德國慕尼黑13日發生汽車衝撞群眾事件，造成20人受傷，道路上可見物品散落。（路透社）
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（中央社慕尼黑13日綜合外電報導）當地消防局今天指出，德國南部大城慕尼黑（Munich）發生汽車衝撞群眾事件，造成20人受傷，其中一些人有生命危險。

法新社報導，消防局發言人佩絲克（Bernhard Peschke）告訴法新社：「目前有20人受傷，其中數人傷勢嚴重，一些傷者有生命危險。」

巴伐利亞邦（Bavaria）首府慕尼黑警方稍早在社群媒體平台X發文說，一輛汽車在市中心衝撞人群，造成「數人受傷」。

警方在更新訊息中表示，「該車駕駛已被拘留，沒有構成危險」。

當地媒體報導，德國服務業工會（Verdi）的工人當時正進行罷工，肇事Mini Cooper衝向他們，救護車隨後趕到現場。

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警方指出，這起事件發生在歷史悠久的慕尼黑市中心附近一條主要道路上。

廣受矚目的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）明天將在這個城巿登場。（譯者：洪啓原/核稿：何宏儒）1140213

#德國
#慕尼黑安全會議
#消防局
#慕尼黑
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