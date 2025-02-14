川普前顧問：中國經濟差 關稅痛苦門檻比美國低許多

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（中央社杜拜13日綜合外電報導）美國總統川普的前經濟顧問摩爾（Stephen Moore）今天表示，川普的關稅措施是爭奪全球經濟主導地位和霸權的「談判工具」，而中國面對關稅手段的痛苦門檻比美國「低許多」。

摩爾在美國財經新聞頻道CNBC節目「實現艾爾法」（Delivering Alpha）在杜拜舉行的活動中發言表示，川普這項對外經濟政策的主要目標是中國，但由於中國目前經濟情況「一點都不好」，因此「贏不了」雙方不斷追加關稅的比賽。

摩爾在川普2016年首度競選美國總統期間擔任其高級經濟顧問，目前則是在具影響力的華府右翼智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）擔任客座高級研究員。他不把當前紛爭稱為貿易戰，而認為比較可能演變為「貿易小衝突」。

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摩爾說：「中國將感受到這些關稅的效應。貿易戰對美中兩國都不好，但他們的痛苦門檻比我們低許多。」

摩爾也痛斥歐洲對中國的立場。他表示，「歐洲人、英國人和澳洲人將必須」在美中之間「擇一」，「我希望歐洲人了解到，這是關於地球的存亡，我們不允許中國接管亞洲」。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1140214