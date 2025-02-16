見烏克蘭外長 王毅：期望達成和平協議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）出席慕尼黑安全會議的中國外交部長王毅與烏克蘭外交部長西比哈於當地時間15日晚間會面。王毅強調，中國支持一切致力於和平的努力，期望達成公平、持久、有約束力、所有當事方都接受的和平協議。

據中國外交部官網今天發布，王毅稱中烏友好有傳統基礎，兩國在2011年就已建立戰略夥伴關係，雙邊關係保持著正常發展。近年來，中國一直是烏克蘭第一大交易夥伴。這在當前形勢下來之不易，也展現了雙方合作的潛力和空間。

王毅表示，中國視烏克蘭為朋友和夥伴，始終從長遠角度看待並推進中烏關係，願和烏方一起排除不利因素，推進雙邊關係，展開務實合作。希望烏克蘭繼續確保中國在烏機構和人員安全。

對於俄烏戰爭，王毅表示，中國始終為和平奔走、為促談努力。事實和形勢發展再次證明，中國國家主席習近平提出的「四個應該」、「三點思考」等原則主張客觀公正、理性務實，將繼續以此為遵循，為政治解決危機、實現和平發揮建設性作用。

王毅強調，中國支持一切致力於和平的努力，期望達成公平、持久、有約束力、所有當事方都接受的和平協議。中國和全球南方國家發起的「和平之友」小組將繼續匯聚勸和促談的共識。

中國外交部官網發布的這篇文章中也記錄西比哈（Andrii Sybiha）的談話。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據這篇文章，西比哈向王毅表示，烏中一直保持聯繫溝通，兩國人民彼此友好。烏中合作互利共贏，為兩國人民帶來利益。烏克蘭嚴格遵守一個中國原則，願和中國加強交往合作，進一步令兩國戰略夥伴關係更密切，將繼續全力保護中國機構和公民安全。

西比哈稱，「烏克蘭高度重視中國大國影響，讚賞中方秉持客觀平衡立場，期待中方為實現全面、公正、可持續和平發揮重要作用」。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1140216