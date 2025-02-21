加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽資格賽圖文直播 西班牙4比0領先台灣
首頁 / 國際

中國軍艦澳洲東岸外海實彈演習 澳外長表擔憂

2025/2/21 18:41（2/21 19:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國2艘軍艦（後）13日進入澳洲周邊海域。（澳洲國防部via美聯社）
中國2艘軍艦（後）13日進入澳洲周邊海域。（澳洲國防部via美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲外交部長黃英賢今天針對3艘中國軍艦在澳洲東岸外海進行實彈演習表示擔憂。澳洲飛航服務公司已聯繫商業航空公司，示警業者注意這項演習。

法新社報導，黃英賢表示，她對這項「實彈演習」缺乏透明度感到擔憂，並將向北京表達她的「憂心」。

路透社報導，澳洲飛航服務公司（Airservices Australia）和澳洲官員說，已聯繫航空公司，示警他們有關3艘中國軍艦在澳洲東岸外海進行實彈演習的通報。

中國海軍「衡陽號」護衛艦、「遵義號」驅逐艦及「微山湖號」補給艦組成的艦隊，上週進入澳洲周邊海域，本週沿著澳洲東海岸航行，受到澳洲和紐西蘭海軍和空軍的監控。

澳洲空中交通管制機構澳洲飛航服務公司今天在聲明中說：「民航局和澳洲飛航服務公司都注意到國際水域實彈演習的通報。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

聲明還說：「為了謹慎起見，我們已通知計劃在該地區飛行的航空公司。」

澳洲航空公司（Qantas）及旗下廉航捷星航空（Jetstar）正在監測空域，並暫時調整澳洲和紐西蘭之間跨越塔斯曼海（Tasman Sea）的一些航班。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140221

#中國
#中國海軍
#民航局
#東海岸
#航班
#黃英賢
#澳洲
#澳洲航空公司
黃英賢
澳外長感謝共推海纜 外交部：彰顯台美澳日緊密合作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：