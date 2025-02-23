美棄烏克蘭？ 義總理挺川普：阿富汗事件不會重演

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（中央社記者黃雅詩羅馬22日專電）美國總統川普主張烏克蘭無須參與俄烏停火談判，讓美國「棄烏論」甚囂塵上。義大利總理梅洛尼今天在演講中力挺川普，「我知道在川普領導下的美國，我們絕不會再看到4年前阿富汗發生的事（指美國撤軍）。」

梅洛尼（Giorgia Meloni）今天以視訊方式在美國年度「保守黨政治行動大會」（CPAC）發表演說，她強調，歷史證明，歐洲與美國人都奉行「幸福在於自由、自由取決於勇氣」這句名言，「我們多次實踐了這句話，透過阻止侵略、贏得獨立、推翻獨裁者等行動。」

梅洛尼表示，「過去3年，我們共同在烏克蘭實踐這句話，烏克蘭人民為自由而戰，反對不公義的侵略；今天我們必須繼續這樣做，共同努力實現公正和持久的和平。」

梅洛尼表示，要達成俄烏之間公正持久的和平，必須依靠每個人的貢獻，「但更重要的是，只能由強有力的領導者來推動。我知道在川普下的領導美國，我們絕不會再看到4年前阿富汗發生的事（指美國撤軍）。」

美國總統川普上任後，處理俄烏戰爭、加薩走廊等議題，被認為多處與歐盟「不同調」。對於美歐矛盾，梅洛尼也力圖化解，她在演講中強調，她仍堅信源於古希臘羅馬與基督信仰的「西方文明」價值，「沒有美國或整個美洲，西方無法存在，就像如果沒有歐洲，西方也無法存在。」

梅洛尼表示，川普是強大有效率的領導人，她相信川普會和歐洲合作，加強歐美聯盟，「那些期望看見分裂的人，將被證明是錯的。」

美國副總統范斯（J.D. Vance）日前在慕尼黑安全會議發表演說，指歐洲內部比俄羅斯或中國更危險，批評德國排斥極右翼「德國另類選擇黨」（AfD），引發德國政界強烈不滿，認為范斯干涉德國內政。

梅洛尼替范斯緩頰，認為范斯並未失言。她表示，有些歐洲人很憤怒，認為美國憑什麼指導歐洲該怎麼做，但當歐洲逐漸失去戰略自主權，經濟變得依賴獨裁大國，邊界受到非法移民威脅之際，若這些自傲的歐洲人也曾表達憤怒，現在歐洲早已變得更強大。

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梅洛尼表示，選舉結果證明，歐洲多數人民都認同安全是首要之務，沒有邊境、經濟、國防等安全就沒有自由，這就是為何保守派對歐洲政治議程的影響力愈來愈大，「隨著川普勝選，左派從憤怒變成歇斯底里，不僅因為愈來愈多保守派執政，還因為保守派開始在全球層面合作。」

梅洛尼說，1990年代中期，美國前總統柯林頓 （Bill Clinton）和英國前首相布萊爾（Tony Blair）創建了全球自由左派俱樂部，被定義為政治家；現在當川普與梅洛尼、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）、印度總理莫迪（Narendra Modi）商議時，卻被稱為對民主的威脅，這是典型雙重標準。（編輯：韋樞）1140223