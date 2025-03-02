英國召開峰會討論烏克蘭歐洲安全 英王接見澤倫斯基

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（中央社記者陳韻聿倫敦2日專電）英國今天在倫敦召集歐洲領袖，討論公正、長期的烏克蘭和平方案與歐洲安全，烏克蘭總統澤倫斯基將出席峰會，隨後他將晉見國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）。

英國首相府預告，倫敦峰會將涵蓋3大重點議題：強化烏克蘭處境，包括加強對烏軍事支援及對俄羅斯經濟施壓；透過強健、可持久有效的協議實現烏克蘭長久和平，並確保烏克蘭未來能夠嚇阻、抵禦俄羅斯攻擊；以及進一步規劃強而有力的烏克蘭安全保證，確保和平是以烏克蘭的主權和安全為基礎。峰會也將討論如何強化歐洲集體安全防衛。

首相府表示，包括烏克蘭、法國、德國、丹麥、義大利、荷蘭、挪威、波蘭、西班牙、芬蘭、瑞典、捷克、羅馬尼亞等歐洲國家以及加拿大領導人都將出席倫敦峰會。

此外，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）、北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）、歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），以及歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（António Costa）也將出席。

峰會登場前，英國首相施凱爾（Keir Starmer）將與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）舉行雙邊會談。梅洛尼近日曾呼籲儘速召開歐洲－美國峰會，就如何應對烏克蘭及其他重大挑戰展開坦誠討論。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在華府與美國總統川普（Donald Trump）和副總統范斯（JD Vance）會晤，過程中在媒體前爆發爭執，最後不歡而散。美方持續迴避向烏克蘭提供具體安全保證，也未承諾一旦歐洲派兵赴烏協助維和，美軍將在必要時提供後盾。

施凱爾在澤倫斯基與川普會晤破局後，曾分別與兩人通話。首相府當時表示，施凱爾向澤倫斯基傳達英國對烏克蘭堅定不移的支持。

首相府指出，英方立場一向明確：沒有任何關於烏克蘭的談判可以在烏克蘭缺席的情況下進行。

施凱爾今天發布聲明表示，俄羅斯對烏克蘭野蠻的全面侵略已長達3年，如今面臨轉折點。他將在倫敦峰會重申對烏克蘭堅定不移的支持，英國將加倍致力於為烏克蘭提供必要能力、訓練和支援，協助烏克蘭處於盡可能強而有力的地位。

施凱爾強調，歐洲各國現在必須團結一致，確保烏克蘭能取得最佳結果，保衛歐洲安全。不過，施凱爾也提到，與美方的討論有必要持續。

施凱爾一再主張英國不需要在歐洲和美國之間選邊站，且與美國具「特別關係」的英國可扮演歐美之間的橋樑。然而，隨著歐美在俄烏議題的立場分歧日益鮮明，做為橋樑的英國恐面臨更多壓力。

值得一提的是，隨著歐洲安全情勢日益嚴峻、美國揚言淡出歐洲防衛事務，而英國在歐洲北約持續扮演領導角色，2020年起不再是歐盟成員國的英國如今在凝聚歐洲各國、整合集體防衛力量方面，任務卻日益吃重。英、法也是唯二擁有核武的歐洲北約成員國。

施凱爾2月27日曾與川普在白宮會談，雙方在媒體鏡頭前有說有笑，川普更預告英美可能很快即可簽署貿易協議，英國可因此免於遭美方加徵關稅。施凱爾並當面向「英國王室迷」川普轉交查爾斯三世的親筆簽名邀請函，邀請川普再次對英國進行國是訪問，創外國民選領袖二度赴英國是訪問先例。

不過，查爾斯三世今天將先行在位於英格蘭東部諾福克（Norfolk）郡的鄉間莊園接見澤倫斯基。知情人士向英國媒體強調，這場會面是預先規劃的行程，不是對近日澤倫斯基和川普的白宮風波的回應。

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倫敦峰會登場前，施凱爾1日先於唐寧街首相官邸與澤倫斯基會談。施凱爾特別提前走到唐寧街上迎接澤倫斯基、給他持續數秒的擁抱，官邸周邊則有民眾聚集、大聲歡呼。

施凱爾告訴澤倫斯基，民眾的歡呼顯示烏克蘭享有英國全國上下全力支持，「我們與烏克蘭同在，無論可能需要多久」。（編輯：施施）1140302