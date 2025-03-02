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英國召開峰會討論烏克蘭歐洲安全 英王接見澤倫斯基

2025/3/2 06:31（3/2 06:41 更新）
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英國首相施凱爾（右）1日與烏克蘭總統澤倫斯基（左）在倫敦唐寧街首相官邸會晤。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年3月2日
英國首相施凱爾（右）1日與烏克蘭總統澤倫斯基（左）在倫敦唐寧街首相官邸會晤。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年3月2日
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（中央社記者陳韻聿倫敦2日專電）英國今天在倫敦召集歐洲領袖，討論公正、長期的烏克蘭和平方案與歐洲安全，烏克蘭總統澤倫斯基將出席峰會，隨後他將晉見國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）。

英國首相府預告，倫敦峰會將涵蓋3大重點議題：強化烏克蘭處境，包括加強對烏軍事支援及對俄羅斯經濟施壓；透過強健、可持久有效的協議實現烏克蘭長久和平，並確保烏克蘭未來能夠嚇阻、抵禦俄羅斯攻擊；以及進一步規劃強而有力的烏克蘭安全保證，確保和平是以烏克蘭的主權和安全為基礎。峰會也將討論如何強化歐洲集體安全防衛。

首相府表示，包括烏克蘭、法國、德國、丹麥、義大利、荷蘭、挪威、波蘭、西班牙、芬蘭、瑞典、捷克、羅馬尼亞等歐洲國家以及加拿大領導人都將出席倫敦峰會。

此外，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）、北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）、歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），以及歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（António Costa）也將出席。

峰會登場前，英國首相施凱爾（Keir Starmer）將與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）舉行雙邊會談。梅洛尼近日曾呼籲儘速召開歐洲－美國峰會，就如何應對烏克蘭及其他重大挑戰展開坦誠討論。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在華府與美國總統川普（Donald Trump）和副總統范斯（JD Vance）會晤，過程中在媒體前爆發爭執，最後不歡而散。美方持續迴避向烏克蘭提供具體安全保證，也未承諾一旦歐洲派兵赴烏協助維和，美軍將在必要時提供後盾。

施凱爾在澤倫斯基與川普會晤破局後，曾分別與兩人通話。首相府當時表示，施凱爾向澤倫斯基傳達英國對烏克蘭堅定不移的支持。

首相府指出，英方立場一向明確：沒有任何關於烏克蘭的談判可以在烏克蘭缺席的情況下進行。

施凱爾今天發布聲明表示，俄羅斯對烏克蘭野蠻的全面侵略已長達3年，如今面臨轉折點。他將在倫敦峰會重申對烏克蘭堅定不移的支持，英國將加倍致力於為烏克蘭提供必要能力、訓練和支援，協助烏克蘭處於盡可能強而有力的地位。

施凱爾強調，歐洲各國現在必須團結一致，確保烏克蘭能取得最佳結果，保衛歐洲安全。不過，施凱爾也提到，與美方的討論有必要持續。

施凱爾一再主張英國不需要在歐洲和美國之間選邊站，且與美國具「特別關係」的英國可扮演歐美之間的橋樑。然而，隨著歐美在俄烏議題的立場分歧日益鮮明，做為橋樑的英國恐面臨更多壓力。

值得一提的是，隨著歐洲安全情勢日益嚴峻、美國揚言淡出歐洲防衛事務，而英國在歐洲北約持續扮演領導角色，2020年起不再是歐盟成員國的英國如今在凝聚歐洲各國、整合集體防衛力量方面，任務卻日益吃重。英、法也是唯二擁有核武的歐洲北約成員國。

施凱爾2月27日曾與川普在白宮會談，雙方在媒體鏡頭前有說有笑，川普更預告英美可能很快即可簽署貿易協議，英國可因此免於遭美方加徵關稅。施凱爾並當面向「英國王室迷」川普轉交查爾斯三世的親筆簽名邀請函，邀請川普再次對英國進行國是訪問，創外國民選領袖二度赴英國是訪問先例。

不過，查爾斯三世今天將先行在位於英格蘭東部諾福克（Norfolk）郡的鄉間莊園接見澤倫斯基。知情人士向英國媒體強調，這場會面是預先規劃的行程，不是對近日澤倫斯基和川普的白宮風波的回應。

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倫敦峰會登場前，施凱爾1日先於唐寧街首相官邸與澤倫斯基會談。施凱爾特別提前走到唐寧街上迎接澤倫斯基、給他持續數秒的擁抱，官邸周邊則有民眾聚集、大聲歡呼。

施凱爾告訴澤倫斯基，民眾的歡呼顯示烏克蘭享有英國全國上下全力支持，「我們與烏克蘭同在，無論可能需要多久」。（編輯：施施）1140302

烏克蘭總統澤倫斯基（右）1日在倫敦與英國首相施凱爾（左）會晤，一向肢體語言不特別豐富的施凱爾特別提前走到首相官邸外迎接澤倫斯基，給他維持數秒的擁抱，並重申英國對烏克蘭堅定不移的支持。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年3月2日
烏克蘭總統澤倫斯基（右）1日在倫敦與英國首相施凱爾（左）會晤，一向肢體語言不特別豐富的施凱爾特別提前走到首相官邸外迎接澤倫斯基，給他維持數秒的擁抱，並重申英國對烏克蘭堅定不移的支持。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年3月2日
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