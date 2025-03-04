日男惡搞超商食品 捏爛後放回貨架引發批評

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（中央社記者戴雅真東京4日專電）日本一名自稱「捏爛君」（にぎる君）的網友在社群媒體發布影片，片中他在便利商店內把三明治、蛋糕、飯糰等用力捏爛後再放回貨架上。影片至今竟然累計觀看次數逾1900萬次，甚至登上日本雅虎頭條，更引發大量網友批評。

日本富士新聞網（FNN）報導，查看「捏爛君」帳號的個人資料欄，可以看到寫著「握緊拳頭過生活」的介紹。此外，由於帳號還發布介紹手機投資業務的影片。專家表示，捏爛商品可能並非他真正目的，而是為了吸引注意的營銷手段。

有關「捏爛君」拍攝這樣的惡意影片，是否會被追究法律責任，橋下綜合法律事務所律師去來川祥表示，「首先，如果他沒有購買商品，那麼在捏爛商品時就構成器物損壞罪，以及可能構成對商家的業務妨害。器物損害罪可處3年以下有期徒刑，或30萬日圓以下罰金」。

去來川祥說，這樣的宣傳手法可說是所謂的「炎上營銷」，「由於引人矚目的行為容易被廣泛傳播，藉此更容易達到商業招募的目的」。

由於「捏爛君」發布影片的9件商品，其中4件是全家便利商店的商品。對此，全家回應表示，「我們已經知悉這些影片，對此表示十分遺憾，也絕對不容忍這種行為。」

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至於未來要如何因應，全家表示，一旦確定事件發生的分店，將會嚴格處置，包括報警處理。

日本2023年曾發生少年在大型連鎖迴轉壽司店「壽司郎」舔醬油瓶事件，引發食安危機，導致顧客不敢上門、壽司郎一度股價大跌，也讓各家業者紛紛祭出食安對策，包括迴轉壽司一度「不轉了」。此後，日本民眾對於這類特意在店家搗亂的「迷惑行為」（使人困惑、為難等）特別反感。（編輯：韋樞）1140304