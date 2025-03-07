川普下令建立戰略比特幣儲備 不花納稅人一毛錢

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（中央社紐約6日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署行政命令建立「戰略比特幣儲備」，強力支持這種曾被視為洗錢工具的貨幣。

法新社報導，川普政府的加密貨幣「沙皇」塞克斯（David Sacks）表示，這項政府儲備被支持者稱為「數位黃金庫」，將由美國刑事程序中沒收的數位貨幣組成。他在社群媒體X上強調，今天的舉措履行了川普競選時的承諾。

塞克斯在X發文表示，這些資產的使用「意味著不會讓納稅人多花一毛錢。儲備庫在財政部監管下，負責管理政府的數位資產。」

他說，這項政策還允許商務部長和財政部長制定「預算中立策略」，以向儲備庫添加資產。

此消息一出，比特幣價格最多下跌5個百分點，顯然是因為這個計畫並未涉及立即購買比特幣，令市場感到失望。

明天將舉行白宮峰會，加密貨幣企業高階主管將出席，他們是讓川普成功重返總統大位的重要金主。

加密貨幣支持者在2024年選舉中大規模動員，回應前總統拜登政府對數位貨幣的疑慮，並幫助共和黨在關鍵的參議院選舉中獲得勝利。

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民主黨籍聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）等川普的批評者，將川普的加密貨幣計畫視為一條可能導致大規模腐敗的途徑。

墨菲在X發影片表示：「這就像川普公布他的Venmo或Cash App帳號，邀請企業和外國政府私下匯款給他。」他還稱川普的加密貨幣計畫為「純粹的詐騙」。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140307