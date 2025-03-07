川普砍USAID 菲律賓官方29計畫受影響、民團關門

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（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）美國總統川普上任後凍結對外援助，並關閉負責援外的美國國際開發總署，菲律賓政府聲稱衝擊不大，但許多民間受援團體措手不及，合作計畫戛然而止，辦公室也人去樓空。

美國國際開發總署（USAID）自從1961年設立以來，長期為菲律賓中央政府、地方政府、非政府組織、學術單位的計畫提供資金與技術援助，涵蓋衛生、教育、環保、人權、經濟、良好治安以及終結叛亂等領域。

根據美國國務院資料，光是2001年至2023年期間，USAID就為菲律賓提供了28億美元的援助。

美國ForeignAssistance.gov網站顯示，2023年USAID為菲律賓提供逾1億9800萬美元的援助，在東亞及大洋洲地區僅次於緬甸；2024年不完整數字顯示，USAID至少為菲律賓提供1億8000萬美元的援助。

USAID菲律賓網站現已無法連上，臉書頁還在，但自1月25日開始已無更新。

菲律賓財政部副部長維拉斯格（Domini Velasquez）3月3日在一場論壇上說，美國關閉USAID，菲律賓政府有29項合作計畫受到影響，貸款與援贈金額約為6億6100萬美元，馬尼拉將尋求其他發展夥伴協助，延續這些計畫。

維拉斯格補充，美國目前為菲律賓第7大官方發展援助（ODA）來源國，因此美國凍結外援對菲的衝擊不大。

然而，對許多依賴USAID援助的菲律賓非政府組織或民間團體來說，前景卻是十分黯淡。

記者搜尋菲律賓受援團體並嘗試聯繫，但許多手機號碼已經無人接聽或是打不通，記者前往其中一家團體的辦公室查看，發現已人去樓空。

菲律賓跨性別健康宣導團體「愛自己」（LoveYourself）的創辦人帕格塔坎（Ronivin Pagtakhan）醫師向中央社表示，菲律賓至少有13家接受USAID援助的社區型人類免疫缺乏病毒（HIV，即愛滋病毒）防治中心或診所因援助中斷而關閉。

帕格塔坎說，菲律賓的HIV社群正努力與其他單位洽談，盼能延續之前與USAID合作的計畫。

「愛自己」成立於2016年，致力於宣導跨性別者健康，並提供HIV檢測與治療服務，2018年開始與USAID合作。

帕格塔坎說，雖然在菲律賓政府的支持下，「愛自己」附屬的診所可持續運作，但USAID的停擺仍然造成一些影響，特別是在人力資源與創新服務方面。

他舉例說，先前在USAID的支援下，「愛自己」能為偏遠地區免費運送HIV試劑與藥品，如今這項服務因沒有經費而終止，多達1萬5000名偏鄉居民必須親自到診所索取。

一套試劑與藥品的運費平均為5美元，相當於一般人每日工資的1/4，偏鄉居民到大城市診所的交通費用更不只如此，將是沉重負擔，若他們無法取得試劑或藥品，HIV防治工作將連帶受挫。

在學術界，菲律賓聖湯瑪斯大學（UST）與USAID合作的「錫基赫爾島永續與再生計畫」（Sure Siquijor）也戛然而止。

計畫主持人、UST生物科學系教授賈西亞（Moises Norman Garcia）告訴中央社，他於2年前獲得USAID的全額資助，原預定在11月完成計畫，現因經費中斷喊卡。

錫基赫爾島位於菲律賓中部，面積約337平方公里，以原始沙灘、叢林、瀑布以及蔚藍海水等天然美景而著稱，現已成為菲律賓新興觀光熱點。

賈西亞說，他的計畫旨在透過環境研究、環保意識宣導、天然植被與海洋資源管理，以及居民生計輔導，維持這座島嶼的永續性與再生能力。

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目前賈西亞和他的團隊，包括5名志工和5名研究員，已關閉設於錫基赫爾島的聯絡處，並開始總結過去2年來的執行結果。

賈西亞感慨，另一項由USAID在錫基赫爾島贊助的研究計畫同樣被迫腰斬，這是錫基赫爾島10萬島民的損失，他將尋求其他單位支持，延續原來的計畫，或是發起類似的新計畫。（編輯：唐聲揚）1140307