歐洲央行高層憂經濟疲軟 寄望國防支出拉抬

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（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）歐洲中央銀行（ECB）決策高層森蒂諾（Mario Centeno）對歐洲經濟疲軟極度憂心，寄望增加國防開支能有提振效果。歐洲央行6日調降歐元區今年GDP成長預測為0.9%。

歐洲央行6日宣布再度降息1碼，是自去年6月以來的第6次降息。這段期間歐洲經濟成長乏力，且美國擬對歐洲輸美商品徵關稅的陰霾揮之不去。

本身也是葡萄牙央行行長的森蒂諾今天在美國財經新聞網CNBC節目上說：「我非常憂心歐洲經濟。」

歐洲央行6日也下修歐元區2025年國內生產總值（GDP）預測，從原先預測的成長1.1%調降至0.9%。經過季節調整後，歐元區GDP在最近一季僅微幅成長0.1%。

森蒂諾呼應歐洲央行的說法，也將經濟成長前景下修歸因於出口和投資減少。

森蒂諾說：「我認為，歐洲的特殊投資（Special investment）相當低迷。我們需要4年時間，才能讓民間部門的投資程度恢復到2023年，住房投資則需6年時間，且恐2028年也只能回到2022年的水準。這些數字不禁讓人對歐洲的復甦心生疑問。」

外界對歐洲疲軟經濟的擔憂近幾個月更形加劇，尤其是在美國川普政府反覆祭出關稅威脅後。歐洲經濟未來的一個亮點可能是歐盟這週提出的推動國防支出計畫，這項計畫的背景是出於美、烏關係出現下滑。

森蒂諾表示，若這類包裹式的國防支出計畫設計良善，就能為歐洲經濟帶來正面影響。

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歐盟27個成員國領袖6日在緊急峰會達成增加國防財源共識，支持歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）的「歐洲再武裝」財務方案，鬆綁歐盟各國舉債上限，並要求執委會再找出其他財源，展現大幅提升歐洲防衛自主決心。

與會者討論增加歐洲軍事開支財源的方案，包括一項新計畫預計提供1500億歐元貸款，用於投資飛彈防禦、反無人機系統和其他關鍵國防科技。（譯者：陳亦偉）1140308