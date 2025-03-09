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德保守派聯盟與社民黨達初步協議 可能組聯合政府

2025/3/9 01:08
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（中央社柏林8日綜合外電報導）德國保守派的基民/基社聯盟（CDU/CSU）領導人梅爾茨（Friedrich Merz）今天表示，基民/基社聯盟與社會民主黨（SPD）已完成籌組聯合政府的初步談判。

德國之聲（DW）報導，基民/基社聯盟將跟現任德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬的社民黨進行正式談判以籌組政府，預計梅爾茨會成為新任德國總理。

社民黨共同主席克林拜耳（Lars Klingbeil）也證實，初步談判成功，並會進一步推進成果。

梅爾茨指出，如果有必要，聯合談判可能在下週展開，而且已經設定目標要在復活節之前完成談判。

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德國2月23日舉行國會選舉，基民/基社聯盟以28.5%得票率居首，社民黨以16.4%得票率位居第3名，落後拿到20.8%得票率的極右派德國另類選擇黨（AfD），所有政黨都已排除跟德國另類選擇黨合作的可能性。

德國聯合政府的組成通常分成兩個階段，各政黨會先進行試探性的談判，然後再進入正式的聯合談判。（譯者：陳彥鈞/核稿：洪培英）1140309

梅爾茨
強化國防與基礎建設 德準總理梅爾茨矢言增加軍費德國汽車撞人群釀2死11傷 蕭茲：無法容忍暴力行為
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