俄烏戰爭助推 美武器外銷龍頭地位益發鞏固

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（中央社斯德哥爾摩9日綜合外電報導）斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今天發布最新報告顯示，2020至2024年美國在全球武器出口佔比從35%攀升至43%，俄烏戰爭更強化美國在全球軍火工業的主宰地位。

華盛頓郵報指出，過去20年來美國在全球武器出口佔比平均都在35%，更凸顯最近5年佔比驟增的不尋常。

SIPRI武器移轉計畫（Arms Transfers Programme）負責人喬治（Mathew George）說：「談到武器出口，美國絕對是獨樹一幟。全球佔比達43%，比排名第2法國還高4倍多。」

喬治還說，如果從數據中剔除對烏克蘭、以色列的武器出口額，美國在2020至2024年期間的全球武器出口佔比為37%，比例會正常得多。

SIPRI數據顯示，法國已超越俄羅斯成為世界第二大武器出口國。2020至2024年這5年內，法國在全球武器輸出的佔比將近10%。

SIPRI發現，烏克蘭是2020至2024年間最大的武器進口國，進口量幾乎是2015至2019年期間的100倍。而歐洲地區出於憂心俄國擴張和美國施壓增加軍事開支，武器進口量2020至2024年也激增達155%。

美國總統川普多次要烏克蘭償還美國軍援，然而烏克蘭總統澤倫斯基駁斥援助一說，指美國國會撥款援烏的1740億美元資金，很大一部分都進到美國軍工業荷包。

華郵認為，SIPRI這份研究顯示對烏軍援是美國武器生產商的福音。大多數美國向烏克蘭交付的武器裝備是經「總統撥款權」（PDA），即從美軍庫存所提取，提取後美軍自身就需另訂購補充。除提取庫存外，美國也會透過其他援烏計畫直接為基輔向美國軍火商訂貨。

除烏克蘭的助推外，川普同時還不斷敦促各國購買美國武器。在川普政府質疑北約盟國自我防衛決心之際，有媒體披露美方官員敦促歐洲盟友多買美國軍火，以鞏固跨大西洋聯盟。

美國還希望增加對印度軍售。川普上月告訴到訪的印度總理莫迪（Narendra Modi），他會向印度增加「幾十億美元」的軍售，並考慮賣印度F-35匿蹤戰機。

華爾街日報指出，SIPRI的數據顯示在俄國入侵烏克蘭及川普敦促增加軍事開支後，美國軍工業也是歐洲國防預算增加的最大受益者。

以美製F-35匿蹤戰機為例，已有包含英、德、義等13個歐洲國家購入或下訂；歐洲各國還紛紛囤購愛國者防空系統、海馬士（HIMARS）多管火箭及其他美製裝備。

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北約歐洲成員2020到2024年的武器進口64%購自美國，而2015至2019年間這一比例為52%。

至於近年軍力快速提升的中國，SIPRI表示由於北京增加武器自製，軍火進口因而下降64%。而俄國為支應對烏克蘭作戰而保留產出的武器，多少也影響到中方向俄國軍購。（譯者：陳亦偉）1140310