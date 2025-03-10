歐積電不受罷工影響 地基工程近收尾千名工人將進駐

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（中央社記者林尚縈柏林10日專電）德國各行業工會本週進行罷工，台積電德國廠興建是否被波及受到關注。據德媒赴工地採訪，歐積電興建未受罷工影響，占地近40座足球場大的廠區正如火如荼建設中，第一階段土方挖掘與地基工程近收尾，準備迎接千名工人進駐。

台積電與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和恩智浦（NXP）合資成立的歐洲半導體製造公司（ESMC），去年8月在德勒斯登半導體園區「薩克森矽谷」舉行台積電首座歐洲晶圓廠動土典禮，預計2027年完工投產。

德國最大工會「德國服務業工會」（Ver.di）近日串連全德大罷工，法蘭克福等11座機場將受影響，各地行業工會也響應串連，柏林垃圾處理公司與德東地區多家醫院等都已宣布將在本週罷工。

這波罷工潮是否影響台積電德國廠興建，受到德媒關注。依據中德廣播公司（MDR）9日報導，台積電德國廠建設工程不受影響，正常施工中。

根據MDR，台積電德國廠預定地約40座足球場大，而約6座足球場大的主要建築工地，動土後採用24小時輪班制進行大規模土方挖掘作業，為廠房及周邊設施開闢建造空間。

晶圓廠規模龐大，總計50萬立方公尺的土方，截至目前已完成超過2/3挖掘進度，相當於2萬輛大型卡車的運輸量。

ESMC基礎設施與廠務管理負責人穆勒（Steffen Müller）對德媒表示，接下來幾週將進一步完成基礎板澆築作業，標誌地基工程進入收尾，建築工程將步入新的施工階段。

穆勒指出，「物流管理與調度」將是下個工期最大的挑戰，由於廠房超過3萬組建築預製組件組成，必須確保所有組件在正確時間、正確品質、送達到正確的位置。

施工團隊因此規劃建造一條專屬台積電工地的聯外道路，確保物流順暢、大型建材可順利運進工地，也避免施工影響薩克森矽谷工業區交通。

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今年4月開始，工地也會在現場直接設置一座混凝土廠，確保施工期間穩定的混凝土供應。此外，目前也正建造一座大型的工地辦公室與員工餐廳，以迎接下一施工階段每日約1000名建築工人進駐。

據報導，除了確保物流暢通與優化施工環境，工地也安裝了振動監測系統，一旦地面震動超標，系統將立即發出警報，以確保鄰近的博世、格羅方德（GlobalFoundries）等多家運行中的半導體廠，在晶圓製造過程中不受台積電德國廠施工震動影響。（編輯：田瑞華）1140310