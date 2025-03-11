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泰國電子錢包將啟動第3階段 盼經濟成長衝破3%

2025/3/11 18:38
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（中央社記者呂欣憓曼谷11日專電）泰國政府規劃1萬泰銖電子錢包計畫，期盼讓今年的經濟成長率衝破3%。不過昨天財政部公布第3階段發放對象為16到20歲的公民引起反彈，總理今天解釋其餘民眾會在下階段納入。

由為泰黨（Pheu Thai）領軍的聯合政府提出電子錢包計畫期盼刺激經濟，規劃每位年滿16歲、年收入84萬泰銖（約新台幣81萬元）以下及存款未超過50萬泰銖的泰國公民，獲得價值1萬泰銖的電子錢包。

第1階段在去年9月上路，發放給領有國家福利卡和身障等弱勢族群約1450萬人；第2階段在今年1月上路，發放對象為60歲以上的年長者約300萬人；泰國財政部昨天宣布，第3階段會在今年第2季上路，發放對象為16到20歲的公民，約270萬人。

不過政策宣布後引起大批民眾反彈，認為政府遺漏多數勞工階級。民族報（The Nation）引述有民眾自嘲第1階段發放時自己不夠窮，第2階段發放時不夠老，第3階段時又不夠年輕。泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天在內閣會議後記者會中表示，21至59歲的民眾會在下一階段納入。

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貝東塔解釋，第3階段的電子錢包將全面使用手機應用程式發放，因此政府選定對新科技較為熟悉的年輕世代測試發放平台，第1階段和第2階段時因為需要立即刺激經濟，因此採用現金發放，現在發放的電子平台已建置完成，未來將全面使用電子平台發放。

泰國政府預估將有約4500萬泰國公民受惠電子錢包計畫，也期望藉此計畫讓今年的經濟成長率衝破3%。泰國2024年國內生產毛額（GDP）成長2.5%，略低於預期的2.7%，加上美國總統川普可能實施的對等關稅政策，讓泰國經濟前景更具不確定性。（編輯：韋樞）1140311

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