川普政府重組聯邦機構 教育部將裁減近半員工

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普正推動聯邦政府重組計畫，教育部今天表示將裁減近一半的員工。

法新社報導，教育部長麥馬洪（Linda McMahon）在聲明中表示：「教育部今天啟動裁員行動，影響近50%員工，這是本部門最終任務的一環。」

根據聲明，裁員將波及所有單位，無一倖免。

聲明指出：「教育部內所有單位均受到此次裁員影響，其中部分單位需進行大幅調整，以提升對學生、家長、教育工作者和納稅人的服務品質。」

川普競選時承諾推動教育去中心化，強調將把教育部的權責下放至各州政府。他之後指示麥馬洪「讓自己失去工作」。

傳統上，聯邦政府在美國教育中扮演的角色有限，只有約13%的小學和中學資金來自聯邦政府，其餘則由各州和地方社區提供。

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但聯邦資金對於低收入學校和有特殊需求的學生來說至關重要，聯邦政府在保障學生基本民權方面也發揮了關鍵作用。

根據法律，成立於1979年的教育部必須獲得國會同意才能關閉。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140312