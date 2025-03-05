川普政府傳將再瘦身 美國稅局考慮將9萬員工砍半

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）知情人士今天告訴法新社，美國國稅局（Internal Revenue Service, IRS）正在考慮解僱約9萬名員工的一半。

法新社報導，這將是美國總統川普政府對聯邦機構採取的最新一次大幅裁員。

被問到美國媒體報導國稅局計劃裁減半數員工時，這名消息人士證實，國稅局內部正在討論這樣的計劃。

美國國稅局上個月解雇約7000名試用期員工，其他聯邦機構也有類似裁員行動。

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川普自1月重返白宮以來積極採取大規模行動，來削減公共支出和減少聯邦官僚機構，這是他在競選中承諾的目標之一。

為此，他任命頭號競選金主，現為他的親密顧問億萬富翁馬斯克（Elon Musk）領導美國政府效率部（DOGE），目前已削減數以千計政府職位，並顛覆聯邦機構。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）11400305