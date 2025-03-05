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川普削減開支想賣聯邦政府房產 FBI總部等列入清單

2025/3/5 16:37（3/5 17:03 更新）
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（中央社紐約4日綜合外電報導）川普政府今天公布可能關閉或出售的400多處聯邦房產清單，其中包括聯邦調查局（FBI）總部和司法部主要大樓，因為它們「不是政府運作的核心」。

美聯社報導，總務署（General Services Administration,GSA）這份清單幾乎涵蓋每個州，從法院大樓到辦公大樓和停車場都有，還包括美國一些最知名的建築物。

在華盛頓特區的建築物包括作為聯邦調查局總部的胡佛大樓（J. Edgar Hoover Building），以及羅勃．甘迺迪司法部大樓（Robert F. Kennedy Department of Justice Building）、川普曾經營酒店的舊郵政大樓（Old Post Office）、美國紅十字會（American Red Cross ）總部，另外，包括勞工部和住房與城市發展部（Department of Housing and Urban Development）在內的許多機關總部也列入其中。

美國共有240萬聯邦工作人員，其中約80%的工作地點在華盛頓特區以外地區。

總務署提及這份443處房產清單時表示：「我們正在確定不屬於政府營運核心的建築物和設施，或待處置的非核心房產。」

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出售這些房產「確保納稅錢不再花在空置或未充分利用的聯邦空間上」，並且「有助消除昂貴的維護費用，使我們能夠再投資於支持機構使命的高品質工作環境」。

這是川普和億萬富翁馬斯克史無前例削減聯邦勞動力規模和縮減政府支出努力的一環，川普與馬斯克聲稱，出售指定建築可為聯邦政府節省數以億計美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140305

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