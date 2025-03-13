義大利那布勒斯附近火山區地震 居民半夜避難

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（中央社記者黃雅詩羅馬13日專電）義大利那不勒斯（Naples）以西坎皮佛萊格瑞（Campi Flegrei）火山地區，今天凌晨1點25分發生規模4.4地震，許多居民半夜逃到大街避難。當地部分房屋裂損，目前得知有1人受傷。

義大利總理府上午發表聲明，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與人民保護部部長保持密切聯繫，關注情勢發展。

震央位在距離南義小城波照里（Pozzuoli）僅幾公尺的海中，深度約2公里。根據目前消息，那不勒斯的巴紐利（Bagnoli）區域受災較嚴重，多處房屋碎裂的瓦礫擊中路邊汽車，或掉落在人行道上；當地知名的聖安娜教堂（Chiesa di Sant'Anna）也受到衝擊，需要評估鐘樓結構的穩定性。

義大利媒體報導，目前得知有1位婦女因坍塌的天花板造成擦傷，已被消防隊救出。地震造成部分房屋的大門堵住，消防隊員也幫助受困的居民撤離。

儘管地震未造成嚴重傷亡，但在那不勒斯的巴紐利區域引發民眾與警察對峙。民眾半夜試圖前往北約（NATO）位在該區的舊基地內避難，但基地大門緊閉，民眾與前來協調的警方發生爭執。最後民眾強行開啟大門進入，局勢未升高為更劇烈的肢體衝突。

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安莎（ANSA）通訊社報導，今天凌晨地震與去年5月20日發生的地震，規模相同都是4.4，是近40年來坎皮佛萊格瑞區的最強地震。

波照里市長曼佐尼（Luigi Manzoni）表示，根據維蘇威火山監測站（Vesuvius Observatory）數據，這次地震顯示此處火山活動嚴重加速，這是以前從未有過的記錄，證實火山活動程度劇烈。維蘇威監測站持續監測此處火山的地下活動，在這次主震之後又發生6次餘震。（編輯：韋樞）1140313