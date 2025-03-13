加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／賴清德蕭美琴出席外交部春宴
首頁 / 國際

義大利那布勒斯附近火山區地震 居民半夜避難

2025/3/13 17:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩羅馬13日專電）義大利那不勒斯（Naples）以西坎皮佛萊格瑞（Campi Flegrei）火山地區，今天凌晨1點25分發生規模4.4地震，許多居民半夜逃到大街避難。當地部分房屋裂損，目前得知有1人受傷。

義大利總理府上午發表聲明，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與人民保護部部長保持密切聯繫，關注情勢發展。

震央位在距離南義小城波照里（Pozzuoli）僅幾公尺的海中，深度約2公里。根據目前消息，那不勒斯的巴紐利（Bagnoli）區域受災較嚴重，多處房屋碎裂的瓦礫擊中路邊汽車，或掉落在人行道上；當地知名的聖安娜教堂（Chiesa di Sant'Anna）也受到衝擊，需要評估鐘樓結構的穩定性。

義大利媒體報導，目前得知有1位婦女因坍塌的天花板造成擦傷，已被消防隊救出。地震造成部分房屋的大門堵住，消防隊員也幫助受困的居民撤離。

儘管地震未造成嚴重傷亡，但在那不勒斯的巴紐利區域引發民眾與警察對峙。民眾半夜試圖前往北約（NATO）位在該區的舊基地內避難，但基地大門緊閉，民眾與前來協調的警方發生爭執。最後民眾強行開啟大門進入，局勢未升高為更劇烈的肢體衝突。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

安莎（ANSA）通訊社報導，今天凌晨地震與去年5月20日發生的地震，規模相同都是4.4，是近40年來坎皮佛萊格瑞區的最強地震。

波照里市長曼佐尼（Luigi Manzoni）表示，根據維蘇威火山監測站（Vesuvius Observatory）數據，這次地震顯示此處火山活動嚴重加速，這是以前從未有過的記錄，證實火山活動程度劇烈。維蘇威監測站持續監測此處火山的地下活動，在這次主震之後又發生6次餘震。（編輯：韋樞）1140313

#地震
#消防隊
#梅洛尼
#義大利
#總理府
#北約
梅洛尼
G7外長會議 英法續共同主持烏克蘭維和討論川普擬加徵歐盟關稅 義總理規劃再訪華府溝通
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：